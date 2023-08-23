Sau thông báo 'săn được rồng con', Huỳnh Anh hiếm hoi tiết lộ thời điểm 'rước bạn gái về dinh'!

Hậu trường 23/08/2023 08:54

Sau gần 4 năm vắng bóng để tập trung cho tổ ấm, sắp tới Huỳnh Anh sẽ tái xuất trở lại màn ảnh và nhận được sự mong chờ từ khán giả.

Từ ngày công khai hẹn hò vào năm 2020, diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương nhận về không ít lời mỉa mai vì lệch tuổi và nữ MC còn là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau minh chứng cho tình yêu. Sau gần 4 năm vắng bóng để tập trung cho tổ ấm, sắp tới Huỳnh Anh sẽ tái xuất trở lại màn ảnh và nhận được sự mong chờ từ khán giả.

Sau thông báo 'săn được rồng con', Huỳnh Anh hiếm hoi tiết lộ thời điểm 'rước bạn gái về dinh'! - Ảnh 1
Từ ngày công khai hẹn hò vào năm 2020, diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương nhận về không ít lời mỉa mai vì lệch tuổi và nữ MC còn là mẹ đơn thân

Chiều ngày 22/8, họp báo ra mắt bộ phim có sự tham gia của Huỳnh Anh được diễn ra quy tụ nhiều gương mặt đình đám VFC như: Hoàng Anh Vũ, Bảo Anh, Lương Thanh, Đỗ Duy Nam, Hoàng Long, Tuấn Anh,.... Đáng chú ý, tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ về chuyện đời tư của mình.

Sau thông báo 'săn được rồng con', Huỳnh Anh hiếm hoi tiết lộ thời điểm 'rước bạn gái về dinh'! - Ảnh 2
Sau gần 4 năm vắng bóng để tập trung cho tổ ấm, sắp tới Huỳnh Anh sẽ tái xuất trở lại màn ảnh và nhận được sự mong chờ từ khán giả

Huỳnh Anh cho biết, khi đã là người đàn ông của gia đình con người anh có nhiều thay đổi. Nam diễn viên trở nên điềm đạm, chững chạc hơn trước đây. Đồng thời, Huỳnh Anh cũng tâm sự về kế hoạch tổ chức đám cưới cùng bạn gái: 

"Tôi và gia đình rất hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Vợ tôi đang mang thai bé "Rồng", tôi đã sẵn sàng làm bố. Tin vui này cũng nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tạm hoãn vì bố tôi không may mắc bạo bệnh. Vừa qua, bố tôi vừa qua đời đó là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Vậy nên, việc cưới hỏi của hai vợ chồng tạm thời hoãn lại, có chăng phải qua giỗ đầu bố tôi".

Sau thông báo 'săn được rồng con', Huỳnh Anh hiếm hoi tiết lộ thời điểm 'rước bạn gái về dinh'! - Ảnh 3
Cách đây ít ngày, nam diễn viên gây chú ý khi thông báo tin vui sắp đón con đầu lòng

Cách đây ít ngày, nam diễn viên gây chú ý khi thông báo tin vui sắp đón con đầu lòng. Cụ thể, Huỳnh Anh chia sẻ dòng trạng thái: "Hôm nay đi săn được chú rồng con khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới". Kèm theo đó là hình ảnh một em bé được chú rồng quấn quanh người. Bên dưới bài viết, dân tình không ngừng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. 

 

 

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Dòng trạng thái cách đây ít phút của Huỳnh Anh gây chú ý, được cho là "úp mở" chuyện bạn gái Bạch Lan Phương đang mang thai con chung đầu lòng.

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