Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ và khá sốc khi nữ MC Bạch Lan Phương cầu cứu trên mạng xã hội vì liên tục bị ''khủng bố'' tinh thần.

Bạch Lan Phương được biết đến là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV khi đảm nhận các vị trí MC cho một số chương trình như "Thời trang và cuộc sống", "VTV kết nối",... Thời gian qua, cô còn được chú ý khi công khai chuyện tình yêu ngọt ngào với nam diễn viên điển trai Huỳnh Anh. Bạch Lan Phương là một trong những nữ MC nổi bật của VTV Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp được phen khiến người hâm mộ xôn xao khi bất ngờ đăng đàn cầu cứu giữa đêm khuya. Cụ thể, nữ MC viết: ''Cộng đồng mạng ơi cứu Phương với, P bị khủng bố tinh thần từ âm thanh quán bar hàng xóm, sốt bao nhiêu đêm nay. Hiện nay là 4.30' sáng vẫn ruỳnh ruỳnh''.

Hóa ra đây chỉ là việc cô nàng bị làm phiền bởi tiếng ồn từ nhà hàng xóm. Bên dưới phần bình luận, khán giả để lại lời đồng cảm với tình trạng của nữ MC. Đồng thời cũng khuyên cô nên nhắc nhở nhẹ đến hàng xóm để có thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bạch Lan Phương bỗng nhiên cầu cứu cộng đồng mạng giữa đêm khuya Không chỉ là một MC nổi tiếng của VTV, cô còn là một doanh nhân trong ngành làm đẹp. Mặc dù xinh đẹp và sự nghiệp thành thông nhưng đường tình duyên của nữ MC khá trắc trở. Trước khi có mối tình hiện tại với Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương từng kết hôn cùng một người đàn ông ngoài ngành.

Không lâu sau đó cả hai đường ai nấy đi khiến cô hứng chịu một cú sốc tinh thần cực kỳ lớn phải đi điều trị tâm lý một thời gian. Tuy nhiên, cô đã vượt qua đau thương, một mình nuôi dạy và sống hạnh phúc bên cô con gái Cherry. Bạch Lan Phương và cô con gái nhỏ đáng yêu Cherry Đến năm 2020, nữ MC Bạch Lan Phương tuyên bố yêu đương cùng với người tình kém 6 tuổi là Huỳnh Anh. Tình yêu của cặp đôi ngay từ khi công khai đã gặp muôn vàn lời gièm pha. Dù vậy, cặp đôi vẫn vượt mọi dư luận mà tận hưởng hạnh phúc lứa đôi ở hiện tại. MC Bạch Lan Phương công khai yêu đương với nam diễn viên Huỳnh Anh Đối diện với quá khứ của bạn gái, Huỳnh Anh cũng từng cho biết luôn trân trọng bạn gái. Không chỉ cưng chiều nữ MC, nam diễn viên "Cả một đời ân oán" còn có mối quan hệ cực thân thiết với Cherry. Sau bao nhiêu trắc trở và tổn thương trong quá khứ thì giờ đây cuộc đời đã bù đắp cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bạch Lan Phương hiện tại có cuộc sống rất hạnh phúc và êm ấm bên diễn viên Huỳnh Anh và con gái Cherry

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