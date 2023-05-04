Bị netizen mỉa mai không cưới mà đòi xưng 'vợ-chồng': Bạn gái diễn viên Huỳnh Anh đáp trả lại 'cực gắt'

Bạch Lan Phương lên tiếng nói rõ về chuyện tình cảm với Huỳnh Anh.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, Bạch Lan Phương vừa đăng tải đoạn clip để một lần nói rõ vấn đề xưng hô "vợ - chồng" và chuyện đám cưới với Huỳnh Anh. Trong đoạn clip, bạn gái nam diễn viên chia sẻ: 'Có nhiều cặp đôi họ gọi nhau, ví dụ như "em yêu, anh yêu","cưng ơi" hay "nhỏ ơi" hay gì đó. Thì đó chỉ là cái cách gọi để họ thể hiện cái tình cảm của mình thôi, không có gì phải dùng những lời lẽ nặng nề khi mà các cặp đôi họ yêu nhau, họ gọi nhau là "vợ - chồng" đâu'. Và khi được hỏi về đám cưới với Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương cũng đã có những chia sẻ thắng thắn: 'Có một đám cưới thì nó không khó, đối với Phương thì nó lại càng không khó tí nào'.

Bạch Lan Phương nói rõ vấn đề xưng hô 'vợ chồng' - Ảnh: FBNV Về việc đăng ký kết hôn, Bạch Lan Phương cũng nhắc về chuyện tình trong quá khứ năm cô 16 tuổi, cô kể rằng lúc đó cô cũng được ngỏ lời về việc xin cưới khi đã yêu nhau 7-8 năm. Bạch Lan Phương đã đồng ý ngay, vì cô đã mơ mộng về một tình yêu màu hồng, nhưng đến tầm tuổi này (gần 40 tuổi) thì bạn gái Huỳnh Anh đã có một suy nghĩ khác hơn,'Những niềm tin về thứ gọi là "mãi mãi" đã không còn nữa, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu, và tôi vẫn đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Tôi trân trọng hiện tại hơn, chứ không cần ràng buộc với ai bằng một tờ giấy hôn thú', nữ MC nói. Bạch Lan Phương chia sẻ vẫn còn tin vào hai chữ tình yêu - Ảnh: FBNV Tháng 11/2020, bà mẹ một con gây bão facebook với bức ảnh ôm hôn Huỳnh Anh cùng dòng trạng thái gây chú ý - Ảnh: Internet Bạch Lan Phương là MC của chương trình VTV Kết nối trên VTV. Cô sinh năm 1986, hiện là mẹ của một bé gái xinh xắn. Tháng 11/2020, bà mẹ một con gây bão facebook với bức ảnh ôm hôn Huỳnh Anh cùng dòng trạng thái: 'Khi gặp anh, em biết, sẽ không còn ai hơn nữa... không còn ai, thay thế anh trong giấc mộng'. Nữ MC sau đó nhận vô số lời chúc mừng từ bạn bè.

Bạch Lan Phương không ngại khoe ảnh thân mật cùng Huỳnh Anh - Ảnh: FBNV Nam diễn viên và bạn gái thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Huỳnh Anh là diễn viên đào hoa của màn ảnh Việt và từng có thời gian hẹn hò với Hoàng Oanh và Y Vân. Bạch Lan Phương tuy là MC quen thuộc trên VTV nhưng có đời sống kín tiếng, ít chia sẻ về chuyện riêng tư. Nữ MC sinh năm 1986 hiện là mẹ đơn thân và thường xuyên khoe nhan sắc xinh đẹp trên trang cá nhân.

Diễn viên Huỳnh Anh lãng mạn chuẩn bị tiệc tại gia kỉ niệm 2 năm hẹn hò với 'đàn chị' Bạch Lan Phương Mới đây, Huỳnh Anh đã có hành động khiến dân tình "tan chảy" khi tự mình chuẩn bị tiệc ăn mừng kỉ niệm 2 năm bên nhau với bạn gái.

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