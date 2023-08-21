Huỳnh Anh thông báo "săn được rồng con", CĐM nghi vấn vợ sắp cưới hơn 6 tuổi đang có "tin vui"

Dòng trạng thái cách đây ít phút của Huỳnh Anh gây chú ý, được cho là "úp mở" chuyện bạn gái Bạch Lan Phương đang mang thai con chung đầu lòng.

Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên gây chú ý khi chia sẻ tin vui được cho là sắp đón con đầu lòng. Cụ thể, Huỳnh Anh chia sẻ dòng trạng thái: "Hôm nay đi săn được chú rồng con khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới". Kèm theo đó là hình ảnh một em bé được chú rồng quấn quanh người.

Bài đăng của nam diễn viên Huỳnh Anh Nhiều cư dân mạng cho rằng phải chăng anh đang ám chỉ chuyện bạn gái có tin vui, bới năm 2024 sắp tới cũng là năm rồng. Sau khi bài viết trên được đăng tải, dân tình không ngừng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Tuy nhiên đến hiện tại, phía Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương vẫn chưa lên tiếng xác nhận tin vui. Cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận Kể từ sau khi công khai chuyện tình yêu, mối quan hệ giữa Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Cả hai đã ở chung nhà nhưng chưa tổ chức đám cưới. Trong 1 lần trả lời phỏng vấn Lan Phương cũng tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới và sinh con: "Hai đứa thường được hỏi bao giờ cưới, rồi giục sinh em bé. Tôi cầu toàn lắm nên cần sự chuẩn bị chu đáo cho hành trình sau này và vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành mục tiêu.

Tổ chức đám cưới không khó, sinh một em bé cũng không khiến tôi thấy trở ngại. Nhưng sau đó, em bé sẽ được nuôi dạy và lớn lên thế nào? Tôi cần lên kế hoạch cho mọi tình huống. Giống như với cô con gái lớn của tôi, tôi đã sắp xếp hành trang cho con đến năm 18 tuổi thì em bé thứ hai cũng cần kỹ lưỡng như vậy. Tôi không thích bị động hay lệ thuộc vào ai mà phải tự thực hiện mọi thứ mới yên tâm. Dù vậy, hành trình đến đích có vẻ cũng rất gần rồi". Bạch Lan Phương cho biết Huỳnh Anh luôn khát khao một mái ấm và vì thế, anh dần thay đổi thành người chỉn chu, sống hướng về gia đình Diễn viên Huỳnh Anh (SN 1992, quê gốc ở Hà Nội) được biết đến qua các bộ phim Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Mùa xuân ở lại. Năm 2020, anh công khai bạn gái mới là Bạch Lan Phương, cựu MC của chương trình VTV Kết nối và là một bà mẹ đơn thân.

Liên tục bị 'khủng bố' tinh thần trong nhiều ngày, bạn gái Huỳnh Anh cầu cứu cộng đồng mạng giữa đêm Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ và khá sốc khi nữ MC Bạch Lan Phương cầu cứu trên mạng xã hội vì liên tục bị ''khủng bố'' tinh thần.

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