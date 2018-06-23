Sau thời gian im lặng, Mỹ Tâm lần đầu chia sẻ về chuyện bị một ông chú sàm sỡ ngay trên sân khấu

"Sau khi có chút men trong người, chú chạy lên sân khấu và ôm Tâm. Rồi mình né ra, chú lại ôm tiếp, rồi mình né ra xí nữa", Mỹ Tâm chia sẻ.

Trong một sự kiện ra mắt chương trình truyền hình, Mỹ Tâm lần đầu lên tiếng về việc bị một khán giả sàm sỡ ngay trên sân khấu cách đây không lâu. Mỹ Tâm lần đầu nói về việc bị quấy rối ngay trên sân khấu trong một sự kiện - Ảnh: Internet Cụ thể, vào tối 25/5, trong lúc biểu diễn tại một sự kiện ở thành phố Nha Trang, nữ ca sĩ bất ngờ bị một khán giả nam ôm chầm lấy và có ý định hôn cô. Bức xức với hành động không đúng mực của vị khán giả này, "họa mi tóc nâu" đã bỏ phần hát của mình và đi thẳng vào cánh gà.

Mỹ Tâm bị nam khán giả ôm và có hành động không đúng mực trên sân khấu - Ảnh cắt từ clip Nữ ca sĩ sinh năm 1981 kể rõ sự việc: "Hôm đó chú ấy say quá. Thường là trong những buổi lễ chiêu đãi sẽ có phần ca nhạc. Tâm là một trong những ca sĩ trình diễn ở buổi lễ có phần chiêu đãi quan khách như thế. Sau khi có chút men trong người, chú chạy lên sân khấu và ôm Tâm. Rồi mình né ra, chú lại ôm tiếp, rồi mình né ra xí nữa, đại khái là như thế thôi. Sau đó, đến bài tốp ca cuối cùng, thì mình thấy chú ùa lên sân khấu luôn. Mình thấy thế, biết rằng hát không được nữa nên đi vào luôn. Nhưng cũng bình thường thôi, không có gì, mình chỉ biết né thôi chứ giờ làm sao". Sau một thời gian im lặng, Mỹ Tâm lần đầu nói rõ về việc bị sàm sỡ trên sân khấu - Ảnh: Internet Giọng ca Đừng hỏi em cũng thẳng thắn cho biết, câu chuyện của cô vốn không mấy nghiêm trọng nhưng vì một số bài báo cắt ghép nội dung đã khiến nó trở nên quá mức. Thậm chí, Mỹ Tâm còn cảm thấy tội cho vị khán giả nam khi bị vô số lời bình luận ác ý tấn công.

Bởi theo Mỹ Tâm, trong trường hợp này, vị khán giả có hành động như vậy xuất phát từ sự yêu mến dành cho cô và không hề có ý xấu. Nữ ca sĩ cho rằng hành động quá khích của nam khán giả không có ý xấu và mong mọi chuyện đừng đi quá xa - Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng mong muốn: "Tâm hy vọng là mọi thứ diễn ra đúng như bài báo đầu tiên, đặt ra vấn đề nghệ sĩ cần có người bảo vệ để tránh những tình huống quá khích trên sân khấu. Trong mọi vấn đề, Tâm luôn muốn ứng xử nhẹ nhàng, trong trường hợp không giải quyết được thì mình hãy cố gắng làm rõ. Và ngay từ đầu, mình phải cố gắng bảo vệ bản thân".

Mỹ Tâm: Tôi sa sút tinh thần, khiến người thân lo lắng vì gầy quá Mỹ Tâm cho biết cô rất đau lòng khi bị vướng vào một vụ việc liên quan đến bản quyền âm nhạc, trong trường hợp xấu nhất, Mỹ Tâm sẽ đi kiện.

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