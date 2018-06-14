Mặc váy ngắn sát mông và bị fan nam 16 tuổi 'thả tính', Mỹ Tâm có phản ứng siêu bất ngờ

Phản ứng đáng yêu của Mỹ Tâm khi được một fan nam 16 tuổi gọi bằng cô khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại hài hước giữa Mỹ Tâm và một fan nam "lầy lội". Theo đó, "Hoa mi tóc nâu" xuất hiện tại một điểm công cộng và có rất nhiều fan đứng chờ sẵn để tặng hoa, chụp hình và ngắm thần tượng. Người đẹp diện váy ngắn kết hợp cùng áo thun giản dị, đeo kính râm nhưng vẫn được nhiều người nhận ra và reo lên vì quá khích.

Trước sự yêu mến của fan, Mỹ Tâm giữ thái độ lạnh lùng và chậm rãi bước đi. Tuy nhiên, khi một fan nam lên tiếng "Con chào cô" thì nữ ca sĩ không thể tiếp tục giữ im lặng. Bằng giọng điệu dò xét, Mỹ Tâm hỏi: "Bao nhiêu tuổi mà chào cô?". Thanh niên này trả lời: "Dạ con 2002". Sau khi biết fan cuồng này mới 16 tuổi và học lớp 10, nữ ca sĩ bất ngờ cho nhận xét: "Mới lớp 10 mà bày đặt thích cô nữa!".

Sự đáng yêu của Mỹ Tâm khiến fan nam trên phá lên cười, còn những người đứng bên cạnh thì liên tục khen nữ ca sĩ bằng những lời có cánh như: "Cô đẹp quá cô ơi"; "Sao cô dễ thương quá vậy!".

Mỹ Tâm giữ thái độ lạnh lùng khi bị fan nam gọi bằng cô - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Mỹ Tâm đối đáp với fan khiến người xem thích mê

Có thâm niên dày dặn trong showbiz nhưng Mỹ Tâm chưa bao giờ sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi - Ảnh: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-vay-ngan-sat-mong-va-bi-fan-nam-16-tuoi-tha-tinh-my-tam-co-phan-ung-sieu-bat-ngo-286546.html