Mỹ Tâm bất ngờ cởi sạch nút áo trên sân khấu khiến fan đứng tim: 'Em không có ý định gì hết luôn á'

Hậu trường 28/05/2018 16:41

Hành động quá sức dễ thương của Mỹ Tâm trong một đêm diễn tại Hà Nội khiến cộng đồng fan "mất ăn mất ngủ" mấy ngày liền.

Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ lại đoạn clip Mỹ Tâm vô tư cởi bỏ cúc áo khi biểu diễn trên phố đi bộ Hà Nội. Clip này được quay khi nữ ca sĩ tham gia đêm nhạc “Sống Khỏe để yêu thương” cách đây ít ngày. 

Trong đoạn clip, Mỹ Tâm chỉ diện một bộ đồ khá kín đáo nhưng vẫn khiến khán giả bên dưới không ngớt reo hò vì hành động táo bạo. Theo đó, khi chuẩn bị trình diễn ca khúc Người hãy quên em đi, giọng ca Ước gì bất ngờ than nóng. Nữ ca sĩ vừa nói vừa đảo mắt xuống khán giả, sau đó đưa tay từ từ cởi bỏ từng cúc áo khiến không ít fan thót tim.

"Nóng phải không, không không em không có ý định gì đâu. Em không có ý định gì hết luôn á, chỉ là đang nói chuyện thôi mà. Không... mà đúng là hơi nóng thật... Tại vì hôm nay, sau một thời gian dài biểu diễn thì... ờ... cho nó thoải mái chút chứ không có gì", Mỹ Tâm phân trần cho hành động cởi bỏ cúc áo.

May mắn thay, nữ ca sĩ đã mặc sẵn áo Crop-top bên trong nên không bị lộ điểm nhạy cảm như nhiều người lo lắng. Dù vậy, hành động dễ thương của Họa mi tóc nâu vẫn gây sốt trên cộng đồng mạng suốt mấy ngày qua. Bên cạnh hành động cởi bỏ nút áo, trình hát live quá đỉnh của nữ ca sĩ cũng là đề tài thu hút nhiều bình luận trên các diễn đàn dành cho giới trẻ. Có thể nói, giữa một rừng sao mới nổi như hiện nay thì Mỹ Tâm vẫn là một viên ngọc sáng khó ai bì kịp.

Mỹ Tâm bất ngờ cởi sạch nút áo trên sân khấu khiến fan đứng tim: 'Em không có ý định gì hết luôn á' - Ảnh 1
Mỹ Tâm mang nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình biểu diễn tại phố đi bộ Hà Nội - Ảnh: Internet
Mỹ Tâm bất ngờ cởi sạch nút áo trên sân khấu khiến fan đứng tim: 'Em không có ý định gì hết luôn á' - Ảnh 2
Khi đang biểu diễn, Mỹ Tâm đột nhiên cởi bỏ hết cúc áo vì quá nóng - Ảnh: Internet
Mỹ Tâm bất ngờ cởi sạch nút áo trên sân khấu khiến fan đứng tim: 'Em không có ý định gì hết luôn á' - Ảnh 3
Hàng nghìn khán giả Hà Nội phấn khích trước những màn hát live siêu đỉnh của Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Clip Mỹ Tâm cởi bỏ cúc áo trên sân khấu

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