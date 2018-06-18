Mỹ Tâm lộ thân gầy trơ xương ở hậu trường khiến ai nhìn cũng hoảng hốt

Hình ảnh Mỹ Tâm lộ xương quai xanh khi mặc áo hở vai khiến cộng đồng fan vô cùng lo lắng.
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Mới đây, cư dân mạng chia sẻ bức ảnh chụp Mỹ Tâm trong hậu trường một sự kiện âm nhạc khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Theo đó, "Họa mi tóc nâu" trang điểm khá nhẹ nhàng, buộc tóc lên cao và ăn mặc gợi cảm với áo hở vai khoét sâu. Dường như, chị đang nâng niu một bó hoa do fan tặng và nở nụ cười cực ngọt ngào.
Tuy nhiên, nhiều người nhận ra Mỹ Tâm gầy đi trông thấy sau thời gian dài chạy show liên tục. Không chỉ thiếu đi sự gợi cảm ở vòng 1, giọng ca Ước gì gây sốc với bờ vai gầy rộc, xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài sau khi xuống cân trầm trọng. Trong những bức ảnh chụp chính diện, gương mặt và đôi mắt của Mỹ Tâm cũng hốc hác như bị thiếu ngủ nhiều đêm khiến fan vô cùng lo lắng.
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