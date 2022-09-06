Sau phát ngôn 'đổ lỗi' về giới tính tại Hoa hậu Hoàn vũ, Lệ Nam đưa ra tiêu chí chọn bạn trai 'dài như sớ'

Lệ Nam thừa nhận bản thân là người khó tính nên giờ vẫn đang độc thân.

Thời gian gần đây, Lệ Nam là gương mặt quen thuộc nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của đông đảo khán giả. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao nổi trội và nhan sắc mặn mà của mình. Lệ Nam Mới đây, người đẹp Tiền Giang đã có những chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn người yêu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, trên Facebook, Lệ Nam đăng tải những dòng chia sẻ dài tiết lộ về việc chọn "người ấy". Cô viết: "Mấy bạn đừng ai nói mình thích con gái nha mình quạo đó. Quan điểm của mình là mình thích nam và tomboy (tóc ngắn, đã tiêm hoocmon nam và thích sự ga lăng, tôi mê sự ga lăng). Không thích bánh bèo, tóc dài. Tại vì tui thích làm bánh bèo nên tui sẽ không thích, không yêu bánh bèo ạ.

Lệ Nam đưa ra nhiều tiêu chí chọn người yêu. Men, tomboy và transguy ga lăng, đẹp trai, giỏi, có tài, có tâm, có khiếu hài hước, có nghị lực, take care, ở sạch, có khiếu nghệ thuật, hát hay càng tốt, thích khám phá, du lịch, không gia trưởng, không ghen tuông, không tào lao vớ vẩn, không thích nhiều chuyện,...Nói chung hơi khó tính nên giờ vẫn đang độc thân". Lệ Nam thừa nhận bản thân hơi khó tính nên giờ vẫn đang độc thân. Trước đó, Lệ Nam cũng từng gây chú ý khi công khai tình đồng giới với một bạn gái tên là B.T. Bất chấp rào cản từ xã hội và sự ngăn cản của gia đình. Tuy nhiên sau đó, hai người chia tay không mấy êm đẹp và nhiều lần đấu tố nhau.

Lệ Nam từng có chuyện tình gây chú ý trên mạng xã hội. Vừa qua, tại Miss Universe Việt Nam 2022, Lệ Nam khiến cõi mạng dậy sóng khi tiết lộ về nguyên nhân phải dừng chân sớm tại Top16 của mình: "Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín rồi. Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16. Vì tôi nói tôi là bisexual. Và đó là lý do. Tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT". Chia sẻ của Lệ Nam lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội bởi nhiều ý kiến cho rằng, cô lấy chuyện giới tính làm lý do bị loại là không hợp lý. Thậm chí, một số người hâm mộ còn "quay xe" lên án việc Lệ Nam lôi cộng đồng LGBTQ+ để bao biện cho việc ứng xử kém của mình. Trở thành tâm điểm bàn tán, Lệ Nam đã chính thức gửi lời xin lỗi, đồng thời giải thích phát ngôn của mình. Lệ Nam luôn tự hào và coi mình là một phần trong cộng đồng LGBTQ và Lệ Nam sẽ luôn đấu tranh và ủng hộ cộng đồng ngày càng văn minh.

Lệ Nam từ bỏ thành tích tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? Không rõ lý do vì sao Lệ Nam lại đưa ra tuyên bố từ bỏ top 16 Miss Universe, nhưng ngay lập tức việc làm này của người đẹp đã gây ra nhiều tranh cãi.

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