Lệ Nam từ bỏ thành tích tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Không rõ lý do vì sao Lệ Nam lại đưa ra tuyên bố từ bỏ top 16 Miss Universe, nhưng ngay lập tức việc làm này của người đẹp đã gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau bức ảnh được cho là chụp từ story Instagram của Lệ Nam với nội dung: "Mọi người có thể quên em đi và không cần nhớ em là top 15 Miss Universe ạ".

Ngay lập tức, bài đăng được cho là của Lệ Nam này đã trở thành chủ đề nóng trên MXH và gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều netizen đặt ra hoài nghi vì sao người đẹp Tiền Giang lại từ bỏ danh hiệu mà nhiều cô gái ao ước như vậy, tuy nhiên cũng có không ít ý kiến chỉ trích cô.

Nhiều bình luận chỉ trích Lệ Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nhiều cư dân mạng đã "cà khịa" Lệ Nam rằng cô chưa thể phân biệt được tên gọi cơ bản của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe - M.U) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam - M.U.V). Không những vậy, cuộc thi M.U.V không hề có top 15 mà chỉ có top 16 gồm 15 thí sinh được chọn từ ban giám khảo và 1 thí sinh thắng giải bình chọn, nên việc Lệ Nam cho rằng thành tích của mình là ở top 15 khiến không ít người khó hiểu.

Tuy nhiên, phát ngôn gây tranh cãi được cho là của Lệ Nam này đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của cô mà không có bất kỳ lý do nào. Bên cạnh đó, cũng có không ít nghi vấn được đặt ra về tính chân thật của bức ảnh này, rằng liệu thực sự nó có xuất phát từ Instagram của người đẹp hay không hay chỉ là một sản phẩm được chỉnh sửa để gây chú ý?

Lệ Nam đã dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Trước đó, trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lệ Nam đã dừng chân ở top 16 chung cuộc. Người đẹp tuy không thể bước sâu hơn nhưng đã thắng tới 2 giải phụ là Best Face (Gương mặt đẹp nhất) và Người đẹp Bản lĩnh - Đại sứ vì cộng đồng.

Lệ Nam khiến dân tình xôn xao khi phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện tại thế nào? Mới đây, trên story cá nhân, Lệ Nam - chị gái Nam Em - bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy khám bệnh cấp cứu khiến dân tình không khỏi lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-nam-tu-bo-thanh-tich-tai-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-488731.html