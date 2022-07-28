Lệ Nam khiến dân tình xôn xao khi phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện tại thế nào?

Mới đây, trên story cá nhân, Lệ Nam - chị gái Nam Em - bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy khám bệnh cấp cứu khiến dân tình không khỏi lo lắng.

Mới đây, trên story cá nhân, Lệ Nam bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy khám bệnh cấp cứu khiến dân tình không khỏi lo lắng. Theo đó, người đẹp Tiền Giang cho biết phải đi cấp cứu trong đêm vì "ho cứng lồng ngực" và đã được bác sĩ lấy máu kiểm tra. Rất may, sức khỏe cô vẫn ổn định.

Lệ Nam - Ảnh: Internet

"Nửa đêm đang ngủ thì ho cứng lồng ngực, sợ chết phải đi cấp cứu. Bác sĩ mới lấy máu chưa kịp xét nghiệm thì bà trợ lý đã nói: 'Trời ơi máu chị đậm quá, là máu độc đó?'. Tức ghê. Tôi bình thường nha trời" - Lệ Nam chia sẻ.

Bài viết của Lệ Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, các fan hâm mộ vẫn bày tỏ sự lo lắng cho Lệ Nam, mong cô giữ gìn sức khỏe. Thời gian qua, có lẽ vì dồn hết tâm sức cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cộng thêm lịch trình tương đối dày đặc nên chị gái Nam Em có phần "bỏ bê" sức khỏe bản thân.

Lệ Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Được biết, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, "Best Face" Lệ Nam đã khiến dân tình tiếc nuối khi không được gọi tên vào Top 10 chung cuộc. Bản thân người đẹp cũng đã bật khóc khi không thể tiến xa hơn trong cuộc thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-nam-khien-dan-tinh-xon-xao-khi-phai-nhap-vien-cap-cuu-suc-khoe-hien-tai-the-nao-486556.html