Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+

Hậu trường 18/10/2017 15:16

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Tò mò vào trang Facebook cá nhân của nữ diễn viên, dân mạng phát hiện ra những hình ảnh cực sốc.

Những ngày qua, dân mạng được dịp xôn xao trước việc bà xã Xuân Bắc tố diễn viên Kim Oanh xúi chồng về đánh mình. Trên Facebook cá nhân, cô đăng một loạt hình ảnh bị chồng đánh, tuy nhiên chỉ vài phút sau đó những hình ảnh này đã bị xóa. Giải thích cho điều này, Nguyễn Hồng Nhung cho biết do cô bị hack Facebook.

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Hồng Nhung tố Kim Oanh xúi Xuân Bắc đánh mình - Ảnh: FBNV 

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 2
Trước ồn ào với vợ Xuân Bắc, Kim Oanh bóng gió rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện - Ảnh: Internet

Dù thực hư chuyện Xuân Bắc đánh vợ vẫn chưa được làm rõ nhưng sự việc đã khiến cộng đồng mạng sôi sục. Và theo đó, đời tư của diễn viên Kim Oanh cũng được dư luận tò mò, đào bới.

Chỉ sau vài giờ, Facebook cá nhân của Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, cư dân mạng phát hiện thời gian gần đây nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng kèm theo chú thích đầy ẩn ý.

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 3
Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau ồn ào. Facebook cá nhân của nữ diễn viên lập tức bị dân mạng soi mói - Ảnh: Internet

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 4
Dân mạng phát hiện thời gian gần đây...

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 5
... Kim Oanh hay đăng những status ẩn ý kèm hình ảnh nhạy cảm trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 6
Nữ diễn viên 42 tuổi cũng dùng hình ảnh minh họa nóng bỏng để nói về cuộc sống của mình - Ảnh: Internet

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 7
Đặc biệt, dân mạng còn phát hiện trên dòng thời gian của Kim Oanh có rất nhiều hình ảnh 18+ - Ảnh: Blogtamsu

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 8
Cận cảnh những hình ảnh nhạy cảm trên Facebook của Kim Oanh - Ảnh: Internet

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 9
Ngoài ra, người đẹp cũng thường xuyên diện bikini khoe thân hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+ - Ảnh 10
Nữ diễn viên 42 tuổi khiến người xem đỏ mặt với những hình ảnh này - Ảnh: Internet

Trước khi bị vợ Xuân Bắc tố ve vãn chồng, Kim Oanh từng bị 'ném đá' vì 'làm chuyện tục tĩu' ở chốn linh thiêng như thế này đây

Trước khi bị vợ Xuân Bắc tố ve vãn chồng, Kim Oanh từng bị 'ném đá' vì 'làm chuyện tục tĩu' ở chốn linh thiêng như thế này đây

Diễn viên Kim Oanh - người chuyên trị những vai lẳng lơ vừa bị vợ Xuân Bắc tố thường xuyên mồi chài, ve vãn chồng mình. Tuy nhiên ít ai biết, trước đó Kim Oanh từng bị chủ nhân của một nhà thờ ở làng cổ Đường Lâm nêu đích danh trong bài viết cảnh cáo những người thiếu tôn trọng chốn linh thiêng, khi ngang nhiên vén váy, “chim chuột” với diễn viên Phạm Bằng ngay trước bàn thờ.

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