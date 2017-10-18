Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Tò mò vào trang Facebook cá nhân của nữ diễn viên, dân mạng phát hiện ra những hình ảnh cực sốc.
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Những ngày qua, dân mạng được dịp xôn xao trước việc bà xã Xuân Bắc tố diễn viên Kim Oanh xúi chồng về đánh mình. Trên Facebook cá nhân, cô đăng một loạt hình ảnh bị chồng đánh, tuy nhiên chỉ vài phút sau đó những hình ảnh này đã bị xóa. Giải thích cho điều này, Nguyễn Hồng Nhung cho biết do cô bị hack Facebook.
Dù thực hư chuyện Xuân Bắc đánh vợ vẫn chưa được làm rõ nhưng sự việc đã khiến cộng đồng mạng sôi sục. Và theo đó, đời tư của diễn viên Kim Oanh cũng được dư luận tò mò, đào bới.
Chỉ sau vài giờ, Facebook cá nhân của Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, cư dân mạng phát hiện thời gian gần đây nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng kèm theo chú thích đầy ẩn ý.