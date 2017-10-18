Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+

Những ngày qua, dân mạng được dịp xôn xao trước việc bà xã Xuân Bắc tố diễn viên Kim Oanh xúi chồng về đánh mình. Trên Facebook cá nhân, cô đăng một loạt hình ảnh bị chồng đánh, tuy nhiên chỉ vài phút sau đó những hình ảnh này đã bị xóa. Giải thích cho điều này, Nguyễn Hồng Nhung cho biết do cô bị hack Facebook.