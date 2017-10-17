Sốc: Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ búa với diễn viên Kim Oanh

Hậu trường 17/10/2017 13:44

Chị Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân Bắc vừa khiến nhiều người sốc nặng khi chia sẻ hình ảnh đang ngồi trong đống kính vỡ vụn với cánh tay rỉ máu. Chị cho biết vừa bị chồng đánh một trận nhừ tử sau cuộc khẩu chiến nảy lửa với diễn viên Kim Oanh chiều qua.

Trọng trạng thái mất kiểm soát, vợ Xuân Bắc đã chụp lại hiện trường ngổn ngang sau trận "hỗn chiến" với chồng và đăng lên mạng xã hội. Theo chị Nhung, Xuân Bắc đã nghe lời xúi giục của diễn viên Kim Oanh và về nhà đánh vợ không tiếc tay.

Trong bài chia sẻ vội vã, bà xã Xuân Bắc đính kèm hình ảnh tin nhắn và những dòng trạng thái ẩn ý mà diễn viên Kim Oanh chia sẻ trước đó để trách móc: “Con khốn nạn, mồi chài không được giở trò nhắn tin kêu oan, để chồng tao về đánh tao” - ám chỉ diễn viên Kim Oanh là nguyên nhân khiến chồng đánh mình.

Sốc: Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ búa với diễn viên Kim Oanh - Ảnh 1
Bài chia sẻ của chị Hồng Nhung gây hoang mang trong cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi đã lấy lại bình tĩnh, chị Nhung vội vàng xóa đi những hình ảnh này và liên tục đăng những khoảnh khắc vui chơi bên bạn bè như để trấn an dư luận. 

Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ
Chị Nhung chụp ảnh bàn tay rỉ máu do chồng đánh - Ảnh: FBNV

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/xuan-bac-danh-vo.topic'>Xuân Bắc đánh vợ</a> chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ

Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ

Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ

Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ
Hiện trường ngổn ngang sau trận cãi vả giữa chị Hồng Nhung và Xuân Bắc - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả nhắn nhủ Nam Tào của Táo quân rằng, dù vợ chồng có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên đóng cửa bảo nhau. Hơn nữa, Xuân Bắc là người nổi tiếng mà đánh vợ như vậy là không nên.

Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng đứng về phía Xuân Bắc, thông cảm cho nam danh hài vì thời gian gần đây phải chịu quá nhiều áp lực từ những rắc rối của vợ. Bên cạnh đó, cũng không ít người khuyên chị Hồng Nhung nên biết cách tiết chế cảm xúc hơn, tránh làm mất hình tượng của mình và chồng trong mắt công chúng.

Sốc: Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ búa với diễn viên Kim Oanh - Ảnh 7
Nhiều fan lo lắng trước sự mất bình tĩnh của chị Hồng Nhung - Ảnh: FBNV

Sốc: Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ búa với diễn viên Kim Oanh - Ảnh 8
Dù chị Nhung đã xóa bài đăng nhưng rất nhiều fan vẫn đang hoang mang trước thông tin gây sốc này - Ảnh: FBNV

Trước đó, diễn viên Kim Oanh gây tranh cãi khi đăng status xỉa xói vợ của một người anh trai trong nghề bằng những lời lẽ khá thâm thúy. Ngay sau đó, chị Hồng Nhung chia sẻ lại status này như ngầm khẳng định người mà Kim Oanh nhắm tới là mình. Vợ Xuân Bắc cũng không kém cạnh khi thẳng thừng đáp trả sâu cay, vạch tội Kim Oanh là người chuyên đi mồi chài, quyến rũ chồng người.

Sốc: Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ búa với diễn viên Kim Oanh - Ảnh 9
Chị Nhung cho rằng diễn viên Kim Oanh là người sống hai mặt, quyến rũ cả "anh trai" - Ảnh: FBNV

Sốc: Xuân Bắc đánh vợ chảy máu tay, rách cả quần vì chửi nhau như dân chợ búa với diễn viên Kim Oanh - Ảnh 10
Tin nhắn từ Facebook của Xuân Bắc do Kim Oanh đăng tải - Ảnh: FBNV

Hai người, một là danh hài nổi tiếng, một là vợ của Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam mà cứ chửi qua chửi lại, ví von nhau bằng những ngôn từ thậm tệ nhất khiến không ít khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm.

Trước những ồn ào của vợ, Xuân Bắc phải lên tiếng nhắn Kim Oanh “Cô điếc hộ anh cho mọi thứ qua đi!”. Thế nhưng, không hiểu khi về nhà giữa Xuân Bắc và vợ đã xảy ra cự cãi như thế nào mà dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Bắc vợ Xuân Bắc chị Hồng Nhung Xuân Bắc đánh vợ

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42