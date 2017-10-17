Trong bài chia sẻ vội vã, bà xã Xuân Bắc đính kèm hình ảnh tin nhắn và những dòng trạng thái ẩn ý mà diễn viên Kim Oanh chia sẻ trước đó để trách móc: “Con khốn nạn, mồi chài không được giở trò nhắn tin kêu oan, để chồng tao về đánh tao” - ám chỉ diễn viên Kim Oanh là nguyên nhân khiến chồng đánh mình.

Trọng trạng thái mất kiểm soát, vợ Xuân Bắc đã chụp lại hiện trường ngổn ngang sau trận "hỗn chiến" với chồng và đăng lên mạng xã hội. Theo chị Nhung, Xuân Bắc đã nghe lời xúi giục của diễn viên Kim Oanh và về nhà đánh vợ không tiếc tay.

Tuy nhiên, khi đã lấy lại bình tĩnh, chị Nhung vội vàng xóa đi những hình ảnh này và liên tục đăng những khoảnh khắc vui chơi bên bạn bè như để trấn an dư luận.

Nhiều khán giả nhắn nhủ Nam Tào của Táo quân rằng, dù vợ chồng có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên đóng cửa bảo nhau. Hơn nữa, Xuân Bắc là người nổi tiếng mà đánh vợ như vậy là không nên.

Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng đứng về phía Xuân Bắc, thông cảm cho nam danh hài vì thời gian gần đây phải chịu quá nhiều áp lực từ những rắc rối của vợ. Bên cạnh đó, cũng không ít người khuyên chị Hồng Nhung nên biết cách tiết chế cảm xúc hơn, tránh làm mất hình tượng của mình và chồng trong mắt công chúng.

Trước đó, diễn viên Kim Oanh gây tranh cãi khi đăng status xỉa xói vợ của một người anh trai trong nghề bằng những lời lẽ khá thâm thúy. Ngay sau đó, chị Hồng Nhung chia sẻ lại status này như ngầm khẳng định người mà Kim Oanh nhắm tới là mình. Vợ Xuân Bắc cũng không kém cạnh khi thẳng thừng đáp trả sâu cay, vạch tội Kim Oanh là người chuyên đi mồi chài, quyến rũ chồng người.

Hai người, một là danh hài nổi tiếng, một là vợ của Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam mà cứ chửi qua chửi lại, ví von nhau bằng những ngôn từ thậm tệ nhất khiến không ít khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm.

Trước những ồn ào của vợ, Xuân Bắc phải lên tiếng nhắn Kim Oanh “Cô điếc hộ anh cho mọi thứ qua đi!”. Thế nhưng, không hiểu khi về nhà giữa Xuân Bắc và vợ đã xảy ra cự cãi như thế nào mà dẫn đến sự việc đau lòng trên.