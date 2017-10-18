Trước khi bị vợ Xuân Bắc tố ve vãn chồng, Kim Oanh từng bị 'ném đá' vì 'làm chuyện tục tĩu' ở chốn linh thiêng như thế này đây

Diễn viên Kim Oanh - người chuyên trị những vai lẳng lơ vừa bị vợ Xuân Bắc tố thường xuyên mồi chài, ve vãn chồng mình. Tuy nhiên ít ai biết, trước đó Kim Oanh từng bị chủ nhân của một nhà thờ ở làng cổ Đường Lâm nêu đích danh trong bài viết cảnh cáo những người thiếu tôn trọng chốn linh thiêng, khi ngang nhiên vén váy, “chim chuột” với diễn viên Phạm Bằng ngay trước bàn thờ.

Sở hữu đôi mắt sắc sảo cùng giọng nói chanh chua, diễn viên Kim Oanh thường xuyên được các đạo diễn tin tưởng giao phó những vai lẳng lơ trong các bộ phim dài tập hay tiểu phẩm hài. Đặc tính nghề nghiệp khiến chị từng vướng phải ồn ào khi quay vở diễn hài Tết “Chôn Nhời” cùng diễn viên Hữu Bằng, tại bối cảnh là một nhà thờ họ ở làng cổ Đường Lâm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nội dung lời thoại và các cảnh quay không có những phân đoạn nhạy cảm, lột tả khá trần trụi những hành động táo bạo của Tri phủ đại nhân (do NSƯT Phạm Bằng đóng) dành cho vợ của Tri huyện (do Kim Oanh thủ vai).

Sau khi vở diễn này lên sóng, một thành viên trong dòng họ xây dựng nhà thờ đã viết hẳn bức tâm thư gửi đến những người làm nghệ thuật, mong các diễn viên và đạo diễn hãy tự vấn lại lương tâm mình. “Ông Phạm Bằng (diễn viên) sờ soạng, cởi yếm cô Kim Oanh (diễn viên)… Họ vạch váy áo của nhau ra. Họ sờ nhau và diễn cách chim chuột “thịt đâm vào thịt” (ngoại tình giữa quan anh và vợ của quan em) ngay trong ngôi nhà cổ đó, nơi các cụ nhà tôi cũng đều là quan cả... Họ ngồi, đứng, vén váy, sờ chỗ nhạy cảm của nhau, chia tiền hối lộ, giấu hòm tiền xuống gậm bàn thờ, chửi bới nhau tục tĩu ngay trên cái sập thờ thiêng liêng chính giữa ngôi nhà thờ của chúng tôi.

Ở đó, cách chưa đầy 1m là ông nội tôi, cụ nội tôi, các ông bác ông chú đã khuất của tôi, anh tôi… từ trong ảnh thờ đang nhìn ra… Tức là họ làm đủ trò đáng sỉ nhục trên cái nơi mà tôi chưa bao giờ dám giẫm chân lên, mẹ tôi 50 năm về làm dâu cũng chưa bao giờ dám ngồi vào” – trích một đoạn trong bài viết “Xin hãy tử tế với những người đã chết ở làng cổ Đường Lâm”. Vài ngày qua, câu chuyện gây chú ý nhất trong giới giải trí có lẽ là chuyện diễn viên Kim Oanh và bã xã Xuân Bắc liên tục đăng đàn chửi bới nhau bằng những ngôn từ thậm tệ nhất trên mạng xã hội. Xuất phát từ việc Kim Oanh đăng tải 1 status ẩn ý, xỉa xói vợ của một người anh trai trong nghề là không biết nghĩ cho chồng. Ngay sau đó, chị Hồng Nhung đã chia sẻ lại bài viết này cũng ít dòng đáp trả đầy thâm thúy. Theo vợ Xuân Bắc, Kim Oanh là người sống hai mặt, một mặt thì ra vẻ quý Xuân Bắc như anh, mặt khác lại thường xuyên tìm kế mồi chài chồng người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-bi-vo-xuan-bac-to-ve-van-chong-kim-oanh-tung-bi-nem-da-vi-lam-chuyen-tuc-tiu-o-chon-linh-thieng-nhu-the-nay-day-249212.html