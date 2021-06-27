Sau ồn ào truy đuổi hành hung vợ, chồng cũ doanh nhân của 'Cô Xuyến' livestream nóng 'hạ mình' xin lỗi, không mong vợ rút đơn

Hậu trường 27/06/2021 07:19

Liên quan đến việc nữ diễn viên Hoàng Yến - vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" - bị chồng cũ đấm gãy mũi, mới đây, người chồng này đã có buổi livestream lên tiếng về sự việc.

Vừa qua, diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim truyền hình ăn khách "Về nhà đi con" - đã bị chồng cũ hành hung. Theo đó, sau khi nói chuyện được một lúc, nữ diễn viên bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt. Thậm chí, anh này còn tiếp tục dùng dao truy đuổi nữ diễn viên, rất may có người ngăn cản nên cô mới chạy thoát.

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Nữ diễn viên bị đánh tại nơi công cộng - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, anh Cao Thắng - chồng cũ của cô tố vợ không chung thủy, ngoại tình với người đàn ông khác. Trong khi đó, Hoàng Yến trong một bài phỏng vấn cho biết hiện tại mình vẫn độc thân còn chồng cũ thì đã có "người mới" nhưng không chịu buông tha cho cô.

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Vợ chồng Hoàng Yến thuở còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mới đây, vào tối muộn ngày 26/6, anh Thắng đã có buổi livestream nói lên về sự việc từ phía của mình. Theo đó, bên cạnh việc chia sẻ về vụ ly hôn lùm xùm, anh Thắng cũng lên tiếng xin lỗi nữ diễn viên vì đã ra tay đánh cô. Anh cho biết bản thân không mong cô tha thứ và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm hình sự.

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Chồng cũ nữ diễn viên trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

"Gửi lời xin lỗi tới 'Cô Xuyến' phim 'Về nhà đi con' vì sự nóng giận. Dù nguyên nhân thế nào thì tôi vẫn là người không tốt. Nếu có bất cứ sự trừng phạt nào tôi xin sẵn sàng chịu hết" - tiêu đề của buổi livestream tối ngày 26/6 của anh Thắng.

"Hành vi của tôi là không đúng, tôi nhận lỗi. Và Yến này, anh cũng xin lỗi Yến vì không hiểu sao lúc ấy mình lại làm vậy. Anh không mong em rút đơn gì cả, em kiện thì anh vẫn vui vẻ chấp nhận sự xử lý của pháp luật" - anh Thắng nói trong livestream.

Qua đó, anh cũng hy vọng nữ diễn viên có thể để anh gặp con chung của hai người và yêu thương nó như bình thường bởi lẽ từ sau khi vợ chồng rạn nứt, nữ diễn viên đã không còn cho anh gặp con nữa.

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Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

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