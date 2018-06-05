Sau ồn ào nghỉ dạy tại trường CĐ Nghệ thuật, vợ Xuân Bắc bất ngờ báo tin mang thai lần 3

Chia sẻ đoạn hội thoại với con trai, Vợ Xuân Bắc hé lộ chuyện mang thai lần 3 khiến không ít khán giả bất ngờ.
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Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng chị Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc là một trong những cái tên nổi nhất trên mặt báo vào khoảng cuối năm 2017. Sự việc bắt nguồn từ chuyện chị tố NSND Anh Tú và trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép, không cho ngồi vào ghế Hội đồng chấm thi tốt nghiệp.
Sự việc hiện tại đã tạm lắng xuống nhưng bà xã Xuân Bắc vẫn còn rất nhiều ấm ức chưa được giải tỏa. Mới đây, chị bất ngờ thông báo đang mang thai lần 3 khiến không ít khán giả bất ngờ. Theo đó, chị Nhung đăng tải đoạn trò chuyện hài hước với con trai và hé lộ chuyện Bi Béo vui mừng khi sắp có thêm em.
"Bi: Mẹ đang đấu tranh mà chửa thì kiểu gì nó cũng đấu tranh.
Mẹ: Sao biết?
Bi: Ơ sao chú đàn ông cũng đi khám thai.
Mẹ: Chú đi cùng vợ.
Bi: Thế đã biết trai hay gái chưa?
Mẹ: Chưa.
Bi: Thế mổ ra xem ạ.
Mẹ: Ừ
Bi: Thế mẹ định đẻ theo đường mổ hay sao", vợ Xuân Bắc thuật lại.
Vợ chồng Xuân Bắc kết hôn tính đến nay vừa tròn 11 năm. Cặp đôi đã sinh được hai con trai đặt tên là Minh và Bi Béo. Tuy nam nghệ sĩ ít khi chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo nhưng anh luôn cho gia đình một vị trí quan trọng nhất.
Bận rộn cách mấy thì Xuân bắc vẫn quan tâm chu đáo đến những ngày lễ của gia đình, đưa vợ con đi chơi và không ngại thể hiện tình cảm công khai. Lần này, chị Hồng Nhung thông báo mang thai lần 3 khiến khán giả vô cùng vui mừng. Nhiều người mong đó là một bé gái để gia đình "anh Núi" có đủ nếp đủ tẻ.
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