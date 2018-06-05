Sau ồn ào nghỉ dạy tại trường CĐ Nghệ thuật, vợ Xuân Bắc bất ngờ báo tin mang thai lần 3

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng chị Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc là một trong những cái tên nổi nhất trên mặt báo vào khoảng cuối năm 2017. Sự việc bắt nguồn từ chuyện chị tố NSND Anh Tú và trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép, không cho ngồi vào ghế Hội đồng chấm thi tốt nghiệp.

Sự việc hiện tại đã tạm lắng xuống nhưng bà xã Xuân Bắc vẫn còn rất nhiều ấm ức chưa được giải tỏa. Mới đây, chị bất ngờ thông báo đang mang thai lần 3 khiến không ít khán giả bất ngờ. Theo đó, chị Nhung đăng tải đoạn trò chuyện hài hước với con trai và hé lộ chuyện Bi Béo vui mừng khi sắp có thêm em.