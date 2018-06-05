Sau ồn ào nghỉ dạy tại trường CĐ Nghệ thuật, vợ Xuân Bắc bất ngờ báo tin mang thai lần 3

Hậu trường 05/06/2018 13:02

Chia sẻ đoạn hội thoại với con trai, Vợ Xuân Bắc hé lộ chuyện mang thai lần 3 khiến không ít khán giả bất ngờ.

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng chị Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc là một trong những cái tên nổi nhất trên mặt báo vào khoảng cuối năm 2017. Sự việc bắt nguồn từ chuyện chị tố NSND Anh Tú và trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép, không cho ngồi vào ghế Hội đồng chấm thi tốt nghiệp.

Sự việc hiện tại đã tạm lắng xuống nhưng bà xã Xuân Bắc vẫn còn rất nhiều ấm ức chưa được giải tỏa. Mới đây, chị bất ngờ thông báo đang mang thai lần 3 khiến không ít khán giả bất ngờ. Theo đó, chị Nhung đăng tải đoạn trò chuyện hài hước với con trai và hé lộ chuyện Bi Béo vui mừng khi sắp có thêm em. 

"Bi: Mẹ đang đấu tranh mà chửa thì kiểu gì nó cũng đấu tranh.

Mẹ: Sao biết?

Bi: Ơ sao chú đàn ông cũng đi khám thai.

Mẹ: Chú đi cùng vợ.

Bi: Thế đã biết trai hay gái chưa?

Mẹ: Chưa.

Bi: Thế mổ ra xem ạ.

Mẹ: Ừ

Bi: Thế mẹ định đẻ theo đường mổ hay sao", vợ Xuân Bắc thuật lại.

Sau ồn ào nghỉ dạy tại trường CĐ Nghệ thuật, vợ Xuân Bắc bất ngờ báo tin mang thai lần 3 - Ảnh 1
Vợ chồng Xuân Bắc sắp đón con thứ 3, nhiều người đoán là một bé gái - Ảnh: Internet

Vợ chồng Xuân Bắc kết hôn tính đến nay vừa tròn 11 năm. Cặp đôi đã sinh được hai con trai đặt tên là Minh và Bi Béo. Tuy nam nghệ sĩ ít khi chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo nhưng anh luôn cho gia đình một vị trí quan trọng nhất.

Bận rộn cách mấy thì Xuân bắc vẫn quan tâm chu đáo đến những ngày lễ của gia đình, đưa vợ con đi chơi và không ngại thể hiện tình cảm công khai. Lần này, chị Hồng Nhung thông báo mang thai lần 3 khiến khán giả vô cùng vui mừng. Nhiều người mong đó là một bé gái để gia đình "anh Núi" có đủ nếp đủ tẻ.

Sau ồn ào nghỉ dạy tại trường CĐ Nghệ thuật, vợ Xuân Bắc bất ngờ báo tin mang thai lần 3 - Ảnh 2
Vợ Xuân Bắc hé lộ chuyện mang thai lần 3 qua đoạn hội thoại với con trai - Ảnh: FBNV
Sau ồn ào nghỉ dạy tại trường CĐ Nghệ thuật, vợ Xuân Bắc bất ngờ báo tin mang thai lần 3 - Ảnh 3
Gia đình nhỏ hạnh phúc của NSƯT Xuân Bắc - Hồng Nhung - Ảnh: Internet

Clip Xuân Bắc tổ chức sinh nhật cho vợ 

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Mới đây, câu chuyện lùm xùm về việc bà xã danh hài Xuân Bắc - Hồng Nhung tố cáo trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và NSND Anh Tú chèn ép trong lúc giảng dạy ở trường tiếp tục gây xôn xao dư luận.

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