Sau khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép, NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam

Giải trí 31/10/2017 11:27

Sau lùm xùm với vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, NSND Anh Tú đã được bổ nhiệm làm người điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 31/10.

Từ ngày 30/10, ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chính thức nghỉ hưu. Theo thông tin mới nhất, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định bổ nhiệm NSND Anh Tú vào vị trí điều hành tạm thời Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 31/10. Sau khi hoàn tất thủ tục, Bộ sẽ bổ nhiệm Giám đốc chính thức.

Sau khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép, NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh 1
NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành tạm thời Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 31/10 - Ảnh: Internet

Trước đó, thông tin ông Nguyễn Thế Vinh sắp nghỉ hưu khiến dư luận chú ý. Mọi người muốn biết ai sẽ làm lãnh đạo mới khi nhà hát có đến 2 Phó giám đốc là NSƯT Xuân Bắc và NSND Anh Tú.

Sau khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép, NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh 2
Hình ảnh vợ nghệ sĩ Xuân Bắc livestream, khóc tố NSND Anh Tú chèn ép mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cuộc sống NSND Anh Tú cũng bị ảnh hưởng khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Hồng Nhung cố tình làm mất uy tín của Anh Tú để chồng dễ dàng lên làm lãnh đạo.

Theo Khám Phá, ông Nguyễn Thế Vinh đánh giá Xuân Bắc là người có khả năng đối ngoại tốt, trong khi thế mạnh của Anh Tú là chuyên môn giỏi.

Ông Nguyễn Thế Vinh nói: "Ở cương vị mới, Anh Tú sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, vừa phải làm nghệ thuật, vừa đảm đương trách nhiệm của người lãnh đạo. Vị trí này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Anh Tú đã có 4 năm ở vị trí Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật. Tôi tin anh có thể phát huy tốt khả năng trong vai trò mới".

Sau khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép, NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh 3
Ông Nguyễn Thế Vinh có thâm niên 5 năm điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam và đã chính thức nghỉ hưu từ ngày 30/10 - Ảnh: Internet

NSND Anh Tú: “Mối quan hệ giữa tôi với Xuân Bắc vẫn rất tốt đẹp”

NSND Anh Tú: “Mối quan hệ giữa tôi với Xuân Bắc vẫn rất tốt đẹp”

“Mối quan hệ giữa tôi với Xuân Bắc vẫn rất tốt đẹp. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày ở nhà hát và không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì cả. Mọi người cũng không nên nhạy cảm quá, nghĩ quá sâu xa khiến cho mọi thứ trở nên bị nhiễu loạn”, NSND Anh Tú chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc xuân bắc NSND Anh Tú giám đốc nhà hát kịch việt nam là ai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp