Sau khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép, NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam

Từ ngày 30/10, ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chính thức nghỉ hưu. Theo thông tin mới nhất, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định bổ nhiệm NSND Anh Tú vào vị trí điều hành tạm thời Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 31/10. Sau khi hoàn tất thủ tục, Bộ sẽ bổ nhiệm Giám đốc chính thức.

Trước đó, thông tin ông Nguyễn Thế Vinh sắp nghỉ hưu khiến dư luận chú ý. Mọi người muốn biết ai sẽ làm lãnh đạo mới khi nhà hát có đến 2 Phó giám đốc là NSƯT Xuân Bắc và NSND Anh Tú.

Bên cạnh đó, cuộc sống NSND Anh Tú cũng bị ảnh hưởng khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Hồng Nhung cố tình làm mất uy tín của Anh Tú để chồng dễ dàng lên làm lãnh đạo.

Theo Khám Phá, ông Nguyễn Thế Vinh đánh giá Xuân Bắc là người có khả năng đối ngoại tốt, trong khi thế mạnh của Anh Tú là chuyên môn giỏi.

Ông Nguyễn Thế Vinh nói: "Ở cương vị mới, Anh Tú sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, vừa phải làm nghệ thuật, vừa đảm đương trách nhiệm của người lãnh đạo. Vị trí này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Anh Tú đã có 4 năm ở vị trí Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật. Tôi tin anh có thể phát huy tốt khả năng trong vai trò mới".