Bà xã Xuân Bắc tiếp tục vướng mâu thuẫn ồn ào với diễn viên khác trên mạng xã hội sau xung đột với NSND Anh Tú

Giải trí 16/10/2017 19:16

Mối xung đột với NSND Anh Tú vừa tạm lắng xuống, giảng viên Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân Bắc vừa mới đây lại vướng vào cuộc đấu khẩu với diễn viên Kim Oanh trên mạng xã hội.

Bà xã Xuân Bắc "tức nước vỡ bờ" với Kim Oanh

Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Kim Oanh chia sẻ dòng trạng thái có dùng những từ ngữ nặng nề để ám chỉ đến một người thân quen. Mặc dù không nhắc đích danh ai nhưng dòng status của Kim Oanh đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.

Bà xã Xuân Bắc tiếp tục vướng mâu thuẫn ồn ào với diễn viên khác trên mạng xã hội sau xung đột với NSND Anh Tú - Ảnh 1
Màn đấu khẩu giữa Hồng Nhung và diễn viên Kim Oanh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, vợ NSƯT Xuân Bắc bất ngờ chia sẻ lại bài viết này kèm theo trạng thái khá tức giận. Động thái này của giảng viên Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội ngầm khẳng định status gây sốc của Kim Oanh đang nhắm vào chị.

Mặc dù Kim Oanh không nói rõ tên ai trong dòng chia sẻ của mình nhưng vợ danh hài Xuân Bắc khẳng định chắc chắn mình chính là người được nhắc đến bởi đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên làm thế.

Hồng Nhung chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Đừng nói là nhắc đến tên hay không nhắc đến tên. Chuyện đó ai cũng hiểu. Chơi chữ kiểu đấy chưa đủ tầm. Còn nếu chối thì chị ấy hèn quá! Trước kia chị ấy cũng nhiều lần nói bóng gió, nhưng có thể vẫn nể nang. Nhưng hôm qua nói vậy tôi không đồng ý, vì rất vô văn hóa, nhất là lại từ người của công chúng".

Bà xã Xuân Bắc tiếp tục vướng mâu thuẫn ồn ào với diễn viên khác trên mạng xã hội sau xung đột với NSND Anh Tú - Ảnh 2
Hồng Nhung khẳng định người mà diễn viên Kim Oanh ám chỉ chính là mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng thể hiện sự thất vọng về những người đồng nghiệp của mình mà lại ủng hộ những dòng chia sẻ của Kim Oanh.

Chị cho biết: "Tôi cũng cảm thấy rất buồn khi những đồng nghiệp tung hô comment của bạn ấy viết. Những ai có văn hóa khi đọc những lời lẽ đó không thể nói như vậy được. Nên im lặng! Người ngoài không biết thì comment thoải mái, nhưng đồng nghiệp, những người hiểu biết mà nói vậy thì tôi hủy kết bạn".

"Tôi khẳng định anh Tú là người rất giỏi, là thần tượng tuổi thơ của tôi"

Về mối quan hệ hiện tại với NSND Anh Tú, Hồng Nhung cho biết cả hai vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau và chưa bao giờ nói nặng lời với đối phương một câu nào. Cô cũng tiết lộ chính những người bạn đồng nghiệp đưa dư luận sang hướng khác, khiến cô và NSND Anh Tú trở nên khó xử.

Bà xã Xuân Bắc tiếp tục vướng mâu thuẫn ồn ào với diễn viên khác trên mạng xã hội sau xung đột với NSND Anh Tú - Ảnh 3
Hồng Nhung khẳng định luôn coi NSND Anh Tú là thần tượng và "đại ca" trong nghề - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi nhắc về vụ ồn ào với NSND Anh Tú, tuy đến nay sự việc chưa có những kết luận chính thức nhưng bà xã Xuân Bắc vẫn khẳng định sự thật sớm sẽ được phơi bày.

"Sẽ có lúc ai là người thắt nút, tự họ gỡ nút. Dù thế nào cũng phải được phơi bày và có người chịu trách nhiệm. Tôi chỉ cần sự thật, nếu rõ ràng, tôi sẵn sàng xin lỗi công khai. Và ngược lại, người thắt nút ấy cũng phải có lời với tôi rõ ràng" - Hồng Nhung chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

Vợ danh hài Xuân Bắc cũng bộc bạch, trong mọi câu chuyện, cô chỉ tâm niệm một điều rằng, không có thắng hay thua và chỉ tin rằng những điều xuất phát từ ý tốt sẽ đạt được kết quả mỹ mãn.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung NSND Anh Tú vợ danh hài Xuân Bắc diễn viên Kim Oanh

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ