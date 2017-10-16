Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Kim Oanh chia sẻ dòng trạng thái có dùng những từ ngữ nặng nề để ám chỉ đến một người thân quen. Mặc dù không nhắc đích danh ai nhưng dòng status của Kim Oanh đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.

Ngay sau đó, vợ NSƯT Xuân Bắc bất ngờ chia sẻ lại bài viết này kèm theo trạng thái khá tức giận. Động thái này của giảng viên Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội ngầm khẳng định status gây sốc của Kim Oanh đang nhắm vào chị.

Mặc dù Kim Oanh không nói rõ tên ai trong dòng chia sẻ của mình nhưng vợ danh hài Xuân Bắc khẳng định chắc chắn mình chính là người được nhắc đến bởi đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên làm thế.

Hồng Nhung chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Đừng nói là nhắc đến tên hay không nhắc đến tên. Chuyện đó ai cũng hiểu. Chơi chữ kiểu đấy chưa đủ tầm. Còn nếu chối thì chị ấy hèn quá! Trước kia chị ấy cũng nhiều lần nói bóng gió, nhưng có thể vẫn nể nang. Nhưng hôm qua nói vậy tôi không đồng ý, vì rất vô văn hóa, nhất là lại từ người của công chúng".

Bên cạnh đó, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng thể hiện sự thất vọng về những người đồng nghiệp của mình mà lại ủng hộ những dòng chia sẻ của Kim Oanh.

Chị cho biết: "Tôi cũng cảm thấy rất buồn khi những đồng nghiệp tung hô comment của bạn ấy viết. Những ai có văn hóa khi đọc những lời lẽ đó không thể nói như vậy được. Nên im lặng! Người ngoài không biết thì comment thoải mái, nhưng đồng nghiệp, những người hiểu biết mà nói vậy thì tôi hủy kết bạn".

"Tôi khẳng định anh Tú là người rất giỏi, là thần tượng tuổi thơ của tôi"

Về mối quan hệ hiện tại với NSND Anh Tú, Hồng Nhung cho biết cả hai vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau và chưa bao giờ nói nặng lời với đối phương một câu nào. Cô cũng tiết lộ chính những người bạn đồng nghiệp đưa dư luận sang hướng khác, khiến cô và NSND Anh Tú trở nên khó xử.

Ngoài ra, khi nhắc về vụ ồn ào với NSND Anh Tú, tuy đến nay sự việc chưa có những kết luận chính thức nhưng bà xã Xuân Bắc vẫn khẳng định sự thật sớm sẽ được phơi bày.

"Sẽ có lúc ai là người thắt nút, tự họ gỡ nút. Dù thế nào cũng phải được phơi bày và có người chịu trách nhiệm. Tôi chỉ cần sự thật, nếu rõ ràng, tôi sẵn sàng xin lỗi công khai. Và ngược lại, người thắt nút ấy cũng phải có lời với tôi rõ ràng" - Hồng Nhung chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

Vợ danh hài Xuân Bắc cũng bộc bạch, trong mọi câu chuyện, cô chỉ tâm niệm một điều rằng, không có thắng hay thua và chỉ tin rằng những điều xuất phát từ ý tốt sẽ đạt được kết quả mỹ mãn.