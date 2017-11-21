Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét tâm thư của vợ Xuân Bắc, công chúng mệt mỏi vì câu chuyện chưa thấy hồi kết

Giải trí 21/11/2017 10:29

Liên quan câu chuyện gây lùm xùm dư luận giữa vợ nghệ sĩ Xuân Bắc và Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét bức tâm thư mà nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung đăng tải trên trang Facebook cá nhân mới đây.

Ồn ào giữa vợ nghệ sĩ Xuân Bắc và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang có nhiều diễn biến mới. Không chấp nhận lời giải thích của nhà trường, bà Nguyễn Hồng Nhung đã đăng tải bức tâm thư dài chia sẻ những uất ức và sự bế tắc của bản thân trước vụ việc bị chèn ép tại nơi làm việc và kêu gọi mọi người chia sẻ để có thể giúp mình nhanh chóng lấy lại danh dự.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét tâm thư của vợ Xuân Bắc, công chúng mệt mỏi vì câu chuyện chưa thấy hồi kết - Ảnh 1
Không hài lòng về lời giải thích của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bà Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc quyết đấu tranh đến cùng. Ảnh: Internet

Trước sự việc trên, chiều 20/11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ xem xét những đơn thư mà bà Nguyễn Hồng Nhung đã phản ảnh trước đó. Kết quả sẽ được công bố công khai trước ngày 30/11, theo Vietnamnet.

Trước đó, 2 tháng sau khi livestream tố bị NSND Anh Tú chèn ép khi công tác tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã đăng tải bức tâm thư gửi đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhờ vị lãnh đạo này can thiệp lấy lại công bằng cho mình.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét tâm thư của vợ Xuân Bắc, công chúng mệt mỏi vì câu chuyện chưa thấy hồi kết - Ảnh 2
Ngày 18/11, 2 tháng sau khi livestream tố cáo vụ việc, vợ Xuân Bắc đăng bức tâm thư trên trang cá nhân gửi đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội mong được giải quyết, lấy lại danh dự - Ảnh: Facebook nhân vật

Trong bức tâm thư, vợ Xuân Bắc chia sẻ bản thân bị chèn ép khi là người duy nhất trong khoa không được tham gia vào hội đồng chấm thi, cô xem đây như một sự xúc phạm và bị coi thường về danh dự.

Đặc biệt, Hồng Nhung cũng nhấn mạnh, dù cô đã tham gia rất nhiều cuộc họp và yêu cầu giải thích rõ ràng nhưng đáp lại chỉ là sự quanh co, lấp liếm và đổ lỗi cho nhau.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét tâm thư của vợ Xuân Bắc, công chúng mệt mỏi vì câu chuyện chưa thấy hồi kết - Ảnh 3
Hình ảnh bà Nguyễn Hồng Nhung, giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội livestream khóc lóc tố bị chèn ép cách đây 2 tháng - Ảnh: Dân Trí

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét tâm thư của vợ Xuân Bắc, công chúng mệt mỏi vì câu chuyện chưa thấy hồi kết - Ảnh 4
Trong bức tâm thư, Nguyễn Hồng Nhung cũng nói về quan điểm của ông xã Xuân Bắc trước vụ việc: “Có thể chồng tôi quá đau xót, thương vợ mà không muốn tôi đi tiếp nhưng tôi nói nếu anh không đứng ở vị trí của em thì mãi mãi anh không hiểu. Lần đầu tiên, em xin anh điều này, hãy im lặng để một mình em đi tiếp” - Ảnh: Internet

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