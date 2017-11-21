Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét tâm thư của vợ Xuân Bắc, công chúng mệt mỏi vì câu chuyện chưa thấy hồi kết

Liên quan câu chuyện gây lùm xùm dư luận giữa vợ nghệ sĩ Xuân Bắc và Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét bức tâm thư mà nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung đăng tải trên trang Facebook cá nhân mới đây.

Ồn ào giữa vợ nghệ sĩ Xuân Bắc và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang có nhiều diễn biến mới. Không chấp nhận lời giải thích của nhà trường, bà Nguyễn Hồng Nhung đã đăng tải bức tâm thư dài chia sẻ những uất ức và sự bế tắc của bản thân trước vụ việc bị chèn ép tại nơi làm việc và kêu gọi mọi người chia sẻ để có thể giúp mình nhanh chóng lấy lại danh dự.

Trước sự việc trên, chiều 20/11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ xem xét những đơn thư mà bà Nguyễn Hồng Nhung đã phản ảnh trước đó. Kết quả sẽ được công bố công khai trước ngày 30/11, theo Vietnamnet. Trước đó, 2 tháng sau khi livestream tố bị NSND Anh Tú chèn ép khi công tác tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã đăng tải bức tâm thư gửi đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhờ vị lãnh đạo này can thiệp lấy lại công bằng cho mình.