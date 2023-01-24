Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hồng Đăng đã chia sẻ loạt hình ảnh ấm áp sum vầy đón năm mới với vợ và các con kèm theo lời nhắn “Tết bên gia đình”. Phía dưới bài đăng, người thân và bạn bè không quên gửi lời chúc sức khỏe hi vọng một năm mới tốt lành cho cho nam diễn viên và gia đình nhỏ.

Hồng Đăng và bà xã kết hôn năm 2008, họ yêu nhau từ thời cấp ba và gắn kết đến thời điểm hiện tại. Bà xã Hồng Đăng kinh doanh bên ngoài, không hoạt động trong giới showbiz. Trải qua 14 năm gắn bó, cặp đôi có 2 con gái. Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ chồng diễn viên Hồng Đăng - và bà xã Anh Đào. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Hồng Đăng và 2 cô con gái nhỏ. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Suốt chặng đường hôn nhân, Hồng Đăng và bạn đời luôn sát cánh, cùng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Không chỉ chăm sóc, lo lắng cho vợ con, nam diễn viên cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực, đáp trả mỗi khi bà xã bị nhận xét tiêu cực ngoại hình.

Về phía Anh Đào, cô bỏ ngoài tai lời chê bai, tập trung lo tổ ấm và và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ngay cả khi chồng cô, diễn viên Hồng Đăng, vướng phải những ồn ào đình đám ở Tây Ban Nha năm 2022, cô cũng không lên tiếng trách oán.

Hồng Đăng vướng ồn ào Tây Ban Nha gây bão mạng xã hội vào năm 2022. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Bà xã Hồng Đăng từng bộc bạch: "Tôi cảm thấy may mắn khi tình cảm của hai vợ chồng đủ lớn để vượt qua những biến cố, khó khăn nhất. Anh Đăng vẫn đang tạo cho tôi niềm tin về tình yêu, sự trưởng thành và trách nhiệm với vợ con. Thời gian không làm việc, hầu như anh ấy đều dành hết cho gia đình".

Hôn nhân viên mãn của Hồng Đăng dù bị dư luận bủa vây hậu ồn ào Tây Ban Nha. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Sau những ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống ngày thường. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đề cập đến việc có quay trở lại với các dự án nghệ thuật hay không.