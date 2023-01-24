Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con

Hậu trường 24/01/2023 14:09

Vượt qua những biến cố của năm cũ, Hồng Đăng khoe khung ảnh ấm áp đón Tết cùng gia đình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hồng Đăng đã chia sẻ loạt hình ảnh ấm áp sum vầy đón năm mới với vợ và các con kèm theo lời nhắn “Tết bên gia đình”. Phía dưới bài đăng, người thân và bạn bè không quên gửi lời chúc sức khỏe hi vọng một năm mới tốt lành cho cho nam diễn viên và gia đình nhỏ.

Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con - Ảnh 1

Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con - Ảnh 2

Hồng Đăng và bà xã kết hôn năm 2008, họ yêu nhau từ thời cấp ba và gắn kết đến thời điểm hiện tại. Bà xã Hồng Đăng kinh doanh bên ngoài, không hoạt động trong giới showbiz. Trải qua 14 năm gắn bó, cặp đôi có 2 con gái. Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con - Ảnh 3
Vợ chồng diễn viên Hồng Đăng - và bà xã Anh Đào. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)
Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con - Ảnh 4
Hồng Đăng và 2 cô con gái nhỏ. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Suốt chặng đường hôn nhân, Hồng Đăng và bạn đời luôn sát cánh, cùng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Không chỉ chăm sóc, lo lắng cho vợ con, nam diễn viên cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực, đáp trả mỗi khi bà xã bị nhận xét tiêu cực ngoại hình.

Về phía Anh Đào, cô bỏ ngoài tai lời chê bai, tập trung lo tổ ấm và và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ngay cả khi chồng cô, diễn viên Hồng Đăng, vướng phải những ồn ào đình đám ở Tây Ban Nha năm 2022, cô cũng không lên tiếng trách oán.

Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con - Ảnh 5
Hồng Đăng vướng ồn ào Tây Ban Nha gây bão mạng xã hội vào năm 2022. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Bà xã Hồng Đăng từng bộc bạch: "Tôi cảm thấy may mắn khi tình cảm của hai vợ chồng đủ lớn để vượt qua những biến cố, khó khăn nhất. Anh Đăng vẫn đang tạo cho tôi niềm tin về tình yêu, sự trưởng thành và trách nhiệm với vợ con. Thời gian không làm việc, hầu như anh ấy đều dành hết cho gia đình".

Sau ồn ào của năm cũ, diễn viên Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường, lên đồ đi chúc Tết cùng vợ con - Ảnh 6
Hôn nhân viên mãn của Hồng Đăng dù bị dư luận bủa vây hậu ồn ào Tây Ban Nha. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Sau những ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống ngày thường. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đề cập đến việc có quay trở lại với các dự án nghệ thuật hay không.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào của chồng, đăng đàn cực gắt yêu cầu “đừng thêu dệt” khiến CĐM xôn xao

Vợ Hồng Đăng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào của chồng, đăng đàn cực gắt yêu cầu “đừng thêu dệt” khiến CĐM xôn xao

Hậu lùm xùm của chồng, bà xã Hồng Đăng có chia sẻ gây chú ý khiến dân mạng không khỏi tò mò, xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng bà xã Hồng Đăng diễn viên Hồng Đăng Sao Việt đón Tết

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang