Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người'

Từng là cặp đôi vàng của showbiz Việt song mối tình 12 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chính thức chấm dứt với lý do không còn hợp nhau khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
- Hé lộ cách hành xử bất ngờ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hậu chia tay, vẫn gọi nhau bằng tên thân mật?
- Phản ứng gây xôn xao của Cát Phượng trước sự tái xuất của Kiều Minh Tuấn, hé lộ mối quan hệ hiện tại
Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thái độ của Cát Phượng đối với tình cũ Kiều Minh Tuấn hậu "đường ai nấy đi". Đây cũng được xem là lần đầu tiên cả 2 công khai tương tác với nhau kể từ ngày Cát Phượng xác nhận chia tay. Cụ thể, khi Kiều Minh Tuấn đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân, Cát Phượng đã để lại lời khen cho tình trẻ nhưng đặc biệt vẫn gọi anh với biệt danh thân mật. Một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang “làm phiền” đến Kiều Minh Tuấn.
Tuy sau đó Cát Phượng không đáp trả hay có động thái nào liên quan đến ồn ào trên nhưng cách trả lời bình luận của nữ diễn viên đối với khản giả có nhiều phần gắt gỏng hơn. Cụ thể, mới đây, Cát Phương đăng tải dòng trạng thái bày tỏ niềm vui khi được làm việc: “Một ngày vất vả, người ướt nhẹp đến khô rồi lại ướt. Cảm giác chạy vạy dưới mưa nó thú vị làm sao. Cực, nhưng vui lắm!”.
Bên dưới bài đăng, một tài khoản mạng bất ngờ để lại dòng bình luận đặt nghi vấn: 'Vui thật lòng không?'. Chẳng biết câu hỏi là quan tâm hay có ý mỉa mai, tuy nhiên, Cát Phượng đã lập tức đáp trả cực gắt: 'Câu hỏi này có ý gì vậy em? Vui thì chị nói vui, buồn là chị nói buồn thôi'. Dòng đáp trả của Cát Phượng ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người cũng cho rằng netizen đang tỏ ý quan tâm nhưng có thể do cách nói gây hiểu lầm.
Hậu chia tay, dường như phía Kiều Minh Tuấn không tỏ thái độ gì mà chỉ tập trung vào công việc trong khi đó Cát Phượng lại nhiều lần chia sẻ câu chuyện tình yêu cũng như những cảm xúc vui, buồn với khán giả.