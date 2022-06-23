Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người'

Hậu trường 23/06/2022 09:07

Từng là cặp đôi vàng của showbiz Việt song mối tình 12 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chính thức chấm dứt với lý do không còn hợp nhau khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thái độ của Cát Phượng đối với tình cũ Kiều Minh Tuấn hậu "đường ai nấy đi". Đây cũng được xem là lần đầu tiên cả 2 công khai tương tác với nhau kể từ ngày Cát Phượng xác nhận chia tay. Cụ thể, khi Kiều Minh Tuấn đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân, Cát Phượng đã để lại lời khen cho tình trẻ nhưng đặc biệt vẫn gọi anh với biệt danh thân mật. Một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang “làm phiền” đến Kiều Minh Tuấn.

Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người' - Ảnh 1
Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người' - Ảnh 2
Hậu xác nhận chia tay, lần đầu tiên Cát Phượng công khai tương tác với tình cũ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình
Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người' - Ảnh 3
Cát Phượng bị netizen chỉ trích vì 'làm phiền' Kiều Minh Tuấn hậu chia tay - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy sau đó Cát Phượng không đáp trả hay có động thái nào liên quan đến ồn ào trên nhưng cách trả lời bình luận của nữ diễn viên đối với khản giả có nhiều phần gắt gỏng hơn. Cụ thể, mới đây, Cát Phương đăng tải dòng trạng thái bày tỏ niềm vui khi được làm việc: “Một ngày vất vả, người ướt nhẹp đến khô rồi lại ướt. Cảm giác chạy vạy dưới mưa nó thú vị làm sao. Cực, nhưng vui lắm!”.

Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người' - Ảnh 4
Cát Phượng đăng trạng thái bày tỏ niềm vui khi được làm việc - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, một tài khoản mạng bất ngờ để lại dòng bình luận đặt nghi vấn: 'Vui thật lòng không?'. Chẳng biết câu hỏi là quan tâm hay có ý mỉa mai, tuy nhiên, Cát Phượng đã lập tức đáp trả cực gắt: 'Câu hỏi này có ý gì vậy em? Vui thì chị nói vui, buồn là chị nói buồn thôi'. Dòng đáp trả của Cát Phượng ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người cũng cho rằng netizen đang tỏ ý quan tâm nhưng có thể do cách nói gây hiểu lầm.

Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người' - Ảnh 5
Cát Phượng đáp trả cực căng khi netizen hỏi thăm - Ảnh: Chụp màn hình

Hậu chia tay, dường như phía Kiều Minh Tuấn không tỏ thái độ gì mà chỉ tập trung vào công việc trong khi đó Cát Phượng lại nhiều lần chia sẻ câu chuyện tình yêu cũng như những cảm xúc vui, buồn với khán giả.

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Mọi động thái của Cát Phượng thời gian qua đều nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

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