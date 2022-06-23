Sau ồn ào bị chỉ trích 'làm phiền' tình cũ, Cát Phượng tuyên bố: 'Không trả lời với những người khi tâm họ không phải tâm người'

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thái độ của Cát Phượng đối với tình cũ Kiều Minh Tuấn hậu "đường ai nấy đi". Đây cũng được xem là lần đầu tiên cả 2 công khai tương tác với nhau kể từ ngày Cát Phượng xác nhận chia tay. Cụ thể, khi Kiều Minh Tuấn đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân, Cát Phượng đã để lại lời khen cho tình trẻ nhưng đặc biệt vẫn gọi anh với biệt danh thân mật. Một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang “làm phiền” đến Kiều Minh Tuấn.

Hậu xác nhận chia tay, lần đầu tiên Cát Phượng công khai tương tác với tình cũ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình



Cát Phượng bị netizen chỉ trích vì 'làm phiền' Kiều Minh Tuấn hậu chia tay - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy sau đó Cát Phượng không đáp trả hay có động thái nào liên quan đến ồn ào trên nhưng cách trả lời bình luận của nữ diễn viên đối với khản giả có nhiều phần gắt gỏng hơn. Cụ thể, mới đây, Cát Phương đăng tải dòng trạng thái bày tỏ niềm vui khi được làm việc: “Một ngày vất vả, người ướt nhẹp đến khô rồi lại ướt. Cảm giác chạy vạy dưới mưa nó thú vị làm sao. Cực, nhưng vui lắm!”.