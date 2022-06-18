Phản ứng gây xôn xao của Cát Phượng trước sự tái xuất của Kiều Minh Tuấn, hé lộ mối quan hệ hiện tại

Giữa tháng 5 vừa qua, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ thông tin đã chia tay với Kiều Minh Tuấn từ 14/2 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, nam diễn viên không xuất hiện trong các sự kiện truyền thông chính thức.

Mới đây, vào chiều ngày 16/6 vừa qua, lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn tái xuất và tham gia một chương trình họp báo khi là một trong những thành viên của chương trình "2 Ngày 1 Đêm". Nam diễn viên diện vest bảnh bao, mày râu nhẫn nhụi. Anh được khen trẻ hơn so với thời điểm trước.