Phản ứng gây xôn xao của Cát Phượng trước sự tái xuất của Kiều Minh Tuấn, hé lộ mối quan hệ hiện tại

Sau khi chính thức "đường ai nấy đi", Cát Phượng bất ngờ để lại dòng bình luận trên trang fanpage của Kiều Minh Tuấn. Điều này khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.
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Giữa tháng 5 vừa qua, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ thông tin đã chia tay với Kiều Minh Tuấn từ 14/2 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, nam diễn viên không xuất hiện trong các sự kiện truyền thông chính thức.
Mới đây, vào chiều ngày 16/6 vừa qua, lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn tái xuất và tham gia một chương trình họp báo khi là một trong những thành viên của chương trình "2 Ngày 1 Đêm". Nam diễn viên diện vest bảnh bao, mày râu nhẫn nhụi. Anh được khen trẻ hơn so với thời điểm trước.
Đồng thời, nam diễn viên đã có cập nhật đầu tiên trên trang cá nhân sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" từ khi chia tay với Cát Phượng. Ngay sau đó, Cát Phượng đã bình luận vào bài viết của "tình cũ". Dòng bình luận, tương tác của tài khoản hai nghệ sĩ khiến dân tình dồn nhiều sự quan tâm và không khỏi bàn tán xôn xao.
Dù không thể đồng hành nhưng cả hai người vẫn cư xử văn minh, theo dõi cuộc sống và con đường sự nghiệp của đối phương. Cát Phượng còn gây chú ý khi không ngại gọi Kiều Minh Tuấn với tên thân mật "Tý Chýp".
Từ khi thông báo kết thúc mối quan hệ "chị ơi anh yêu em" sau 12 năm, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều tập trung cho cuộc sống cá nhân, thay đổi ngoại hình ngày càng trẻ trung, yêu đời. Dù chịu nhiều tổn thương nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân đã lấy lại được năng lượng trong cuộc sống và cả 2 vẫn cư xử văn minh với nhau. Cô không ngại hỗ trợ, cũ vũ thậm chí dành nhiều lời khen ngợi và đứng ra bảo vệ, mong khán giả đừng ghét bỏ bạn trai cũ.