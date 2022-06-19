Hé lộ cách hành xử bất ngờ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hậu chia tay, vẫn gọi nhau bằng tên thân mật?

Cách cư xử hậu chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Hậu ồn ào "đường ai nấy đi" với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn tái xuất trở lại với ngoại hình nhiều thay đổi ngỡ ngàng. Điển hình là mới đây nhất, trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải loạt hình ảnh với áo vest bảnh bao cùng phong thái ngời ngời chuẩn soái ca. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ thích thú trước sự đổi mới hình ảnh này của Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn tái xuất bảnh bao sau ồn ào chia tay với Cát Phượng - Ảnh: FBNV Đáng chú ý hơn cả, dưới bài đăng tải, Cát Phượng bất ngờ để lại dòng bình luận khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Cát Phượng không ngần ngại dành lời khen có cánh cho "tình cũ" mà còn xưng hô với tên gọi thân mật trước đây của cả 2 là "Tý Chýp".

Cát Phượng không ngại dành lời khen cho tình cũ - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, dù đã chia tay thế nhưng cặp "tình chị em" đình đám này vẫn cư xử văn minh, tôn trọng đối phương. Được biết, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò từ năm 2009 và kết thúc mối tình sau 12 năm chung sống. Tuy nhiên, đến tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên mới xác nhận chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn. Đồng thời, nữ diễn viên tiết lộ cả 2 đã chia tay từ Valentine năm ngoái với lý do Kiều Minh Tuấn đưa ra là “không còn hợp nhau”. Cặp "tình chị em" Cát - Kiều từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Trong buổi chia sẻ với truyền thông, Cát Phượng xúc động tâm sự: "Có lẽ là lỗi của tôi. Thời điểm sau này, tôi hơi hời hợt với Kiều Minh Tuấn. Tôi cũng nghĩ là mình không chăm sóc bản thân, lúc đó tôi xuề xòa nên có lẽ Tuấn nhìn rồi chán hay gì đó. Rồi thêm chuyện tranh cãi, gây gổ, rồi Tuấn muốn dừng lại luôn".

Nữ diễn viên cũng cho biết, dù sống chung 12 năm nhưng cả 2 vẫn chưa có hôn thú: "Bao nhiêu lần định ra làm nhưng vì có công việc nên lại hoãn. Tôi nghĩ cái duyên gặp nhau có, nhưng nợ với nghiệp không có nên không làm hôn thú được. Kể cả chuyện sinh con thì hai đứa cũng tính đến rồi nhưng lại xảy ra chuyện anh Kiều Minh Tuấn với bé An Nguy nên thôi. Tới hôm nay, tôi nghĩ chắc không có nợ và cũng không có nghiệp".

Hậu ồn ào 'chia tay' Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn có phản ứng khó hiểu khi được netizen hỏi thăm? Hậu ồn ào 'đường ai nấy đi' với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông nhưng thái độ mới gây nhiều chú ý.

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