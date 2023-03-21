Được biết, Hoàng Anh và vợ cũ đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ phải chu cấp hằng tháng cho con gái Abblie khoản tiền 500 USD (gần 12 triệu đồng).

Hoàng Anh là một trong những nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bất ngờ thông báo kết hôn và sang Mỹ định cư cùng vợ. Sau khi có ái nữ đầu lòng, dân tình ngỡ ngàng hơn trước thông tin ly hôn của Hoàng Anh với những màn đấu tố ngoại tình. Đến nay, được biết, Hoàng Anh và vợ cũ đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Sau thời gian "đường ai nấy đi" anh và vợ cũ đã hoàn thành thủ tục ly hôn - Ảnh: FBNV Theo đó, vợ cũ được toàn quyền nuôi con và nhận trợ cấp theo tháng từ chồng cũ. Trước đó, cả hai đã gặp nhau hai lần tại trụ sở tòa để hòa giải và trao đổi nghĩa vụ và quyền lợi. Nói về vấn đề này trên Ngoisao.net, vợ cũ Hoàng Anh cho biết:

"Thời gian bị kéo dài vì nhiều lý do, trong đó có việc Hoàng Anh chủ động đưa đơn ly hôn nhưng không theo sát quá trình, khiến tôi phải là người thúc đẩy. Tiếp đến, dịch bệnh và kiện tụng, thỏa thuận không suôn sẻ cũng khiến vụ việc bị chậm trễ". Vợ cũ được toàn quyền nuôi con và nhận trợ cấp theo tháng từ chồng cũ - Ảnh: Internet Như vậy, diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ phải chu cấp hằng tháng cho con gái Abblie khoản tiền 500 USD (gần 12 triệu đồng). Anh được thăm con gái ba giờ mỗi tuần tại nhà riêng của chị Như, hoặc ở địa điểm khác thì phải có người giám sát. Thêm vào đó là nghĩa vụ nộp tiền đúng hạn để tòa chuyển tới vợ cũ. Ngược lại, bà xã Việt kiều cần phải thông báo cho Hoàng Anh về thời gian, địa điểm dự kiến hoạt động nếu đưa ái nữ ra khỏi địa phận nước Mỹ.

Diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ phải chu cấp hằng tháng cho con gái Abblie khoản tiền 500 USD (gần 12 triệu đồng). Anh được thăm con gái ba giờ mỗi tuần tại nhà riêng của chị Như, hoặc ở địa điểm khác thì phải có người giám sát - Ảnh: Internet Còn về phần nam diễn viên không bình luận về kết quả vụ ly hôn, chỉ muốn tập trung vào công việc, xây dựng cuộc sống ổn định ở Mỹ. Đồng thời, trên trang cá nhân, Hoàng Anh không ngần ngại chia sẻ hình ảnh, video tình tứ bên Thắm Bebe hậu bị tố ngoại tình. Dù từng phủ nhận chuyện "bồ bịch" trong hôn nhân nhưng cách đây không lâu Hoàng Anh đã chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với nhau - Ảnh: Internet Dù từng phủ nhận chuyện "bồ bịch" trong hôn nhân nhưng cách đây không lâu Hoàng Anh đã chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi chính thức ly hôn về mặt pháp lý cả Hoàng Anh và vợ cũ đều có cuộc sống của riêng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-on-ao-au-to-ngoai-tinh-hoang-anh-a-hoan-thanh-thu-tuc-ly-hon-vo-cu-thoai-mai-cong-khai-anh-tinh-tu-voi-tham-bebe-565417.html