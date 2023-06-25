Sau đổ vỡ hôn nhân, MC Hoàng Oanh nhắn nhủ điều này khiến nhiều người tâm đắc

Lời nhắn nhủ gần đây của Hoàng Oanh chạm đến trái tim của người hâm mộ.

MC Hoàng Oanh là một trong những người luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người. Đặc biệt cô khiến khán giả ấn tượng khi mạnh mẽ vượt qua cú sốc trong chuyện tình cảm. MC Hoàng Oanh là một trong những người luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hoàng Oanh nhận ra rằng: 'Tìm một người có thể giúp bạn sấy tóc, có thể cúi đầu buộc tóc cho bạn, sẽ biết pha cho bạn một cốc trà gừng khi bạn đến ngày đèn đỏ, sẽ nắm lấy tay bạn khi băng qua đường, sẽ vào các ngày kỉ niệm cho bạn những sự ngạc nhiên, sẽ giới thiệu bạn với tất cả người thân bạn bè của người ấy, sẽ bao dung tính khí của bạn, sẽ nhận sai khi có lỗi.

Chia sẻ của nữ MC khiến nhiều người rất tâm đắc Tất cả mọi người có thể nói yêu bạn nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi bạn. Có thể ở bên cạnh và hiểu bạn, so với tình yêu càng quan trọng hơn. Đời người chỉ cần có hai lần hạnh phúc là đủ. Một là gặp đúng người, hai là cùng nhau đi đến cùng. Những năm tháng còn lại, sóng gió là bạn, bình an là bạn, nghèo nàn là bạn, vinh hoa là bạn, ấm áp là bạn, tất cả ánh mắt cũng là bạn. Nghe nói thời gian có thể đem sự kiên nhẫn biến thành chuyện tình đẹp nhất. Bạn nhất định sẽ gặp được một chàng trai giữ chặt bạn trong vòng tay, luôn bên bạn dù giông gió hay nắng mai, sẻ chia tất cả ngọt ngào cay đắng của cuộc đời".

Hoàng Oanh trân trọng mọi mối quan hệ trong quá khứ và cư xử văn minh sau ly hôn Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Tây (Hà Nội hiện nay) nhưng từ nhỏ theo gia đình vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi đoạt danh hiệu Hot VTeen toàn quốc 2006, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tờ báo tuổi teen. Năm 2012, Hoàng Anh gặt hái thành công khi giành Giải nhất cuộc thi "Top Girl", Hoa khôi khả ái (Miss Sport 2012), Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Hoàng Oanh đã vượt qua được nỗi đau đổ vỡ hôn nhân và sống thật tích cực Người đẹp sinh năm 1990 trở nên quen thuộc với khán giả khi thường xuyên xuất hiện trên các kênh giải trí, bản tin thời sự... Cùng với tần suất xuất hiện dày đặc trong các chương trình "giờ vàng" trên sóng truyền hình đã giúp Hoàng Oanh tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều và ngày càng được công chúng yêu mến. Năm 2015, Hoàng Oanh giành giải "MC Phong cách nhất năm 2015 - Elle Style Awards". Được biết nữ MC xinh đẹp và tài năng sau 2 năm tìm hiểu với bạn trai ngoại quốc Jack Cole thì quyết định đi đến hôn nhân với một đám cưới hoành tráng, nổi bật nhất trong showbiz vào đầu tháng 12/2019. Đám cưới của Hoàng Oanh có sự tham dự của nhiều ngôi sao giải trí đình đám ở nước ta như Nhã Phương - Trường Giang, diễn viên Kathy Uyên, vợ chồng hoàng tử xiếc Quốc Cơ, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh… Đám cưới của Hoàng Oanh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ Cuộc sống hôn nhân của MC Hoàng Oanh tưởng sẽ trải đầy hoa hồng với "ngôi nhà và những đứa trẻ", ngập tiếng cười hạnh phúc thì bất chợt tối 11/4/2022, Jack Cole chia sẻ thông tin cả hai đã ly hôn khiến nhiều khán giả, người hâm mộ bất ngờ. Công chúng từng mong rằng đó không phải sự thật, đồng thời mong cặp đôi hàn gắn nếu thuyền tình lỡ có những rạn nứt. Cuộc sống hôn nhân ngỡ như mơ của nữ MC cuối cùng đổ vỡ khiến khán giả tiếc nuối

Sau khi ly hôn với chồng Tây, cuộc sống của MC Hoàng Oanh giờ thế nào? Sau hơn 1 năm ly hôn chồng, Hoàng Oanh đã cân bằng lại cuộc sống. Cô lao động chăm chỉ và làm bạn với chồng cũ để cùng chăm sóc con trai.

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