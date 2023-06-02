MC Hoàng Oanh và chồng cũ bất ngờ tái ngộ vì con trai: Mối quan hệ có thật sự tốt đẹp?

Hậu trường 02/06/2023 10:51

Cuộc hội ngộ giữa Hoàng Oanh cùng chồng cũ đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, MC Hoàng Oanh và chồng cũ có dịp hội ngộ cùng nhau để tổ chức buổi tiệc hoành tráng cho quý tử. Bé Max hào hứng, thích thú khi gặp lại ba. Nữ MC viết: 'Happy children's day! Với những gia đình có em bé, thì ngày nào cũng là “Quốc tế thiếu nhi” phải không? Nhà mình có Max lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười! Mẹ Oanh vô cùng biết ơn khi được đồng hành cùng Max lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ mỗi ngày… Rồi Max còn nhận được vô vàn tình yêu thương từ gia đình, người thân, cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh nữa. 

MC Hoàng Oanh và chồng cũ bất ngờ tái ngộ vì con trai: Mối quan hệ có thật sự tốt đẹp? - Ảnh 1
Chồng cũ và MC cùng nhau tổ chức tiệc cho con trai Max

Max là một em bé hạnh phúc. Max đã tròn 3 tuổi và nói được cả tiếng Việt, tiếng Anh, thích âm nhạc, mê xếp hình, yêu động vật và thiên nhiên. Mẹ con Max chúc các bạn nhỏ luôn khoẻ mạnh, vui tươi mau ăn chóng lớn và vâng lời bố mẹ nhé'.

Có thể thấy anh tranh thủ thời gian hè quý tử được nghỉ nên đã bay về Việt Nam thăm con trai. Khoảnh khắc Hoàng Oanh hội ngộ cùng chồng cũ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau chia tay, Hoàng Oanh và chồng Tây không ngại gặp gỡ, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con trai. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận bài tỏ thái độ tích cực cho nữ MC cũng như chồng và con trai cô. 

MC Hoàng Oanh và chồng cũ bất ngờ tái ngộ vì con trai: Mối quan hệ có thật sự tốt đẹp? - Ảnh 2
Hoàng Oanh hạnh phúc bên cạnh con trai 

Từng là cuộc hôn nhân hạnh phúc và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, MC Hoàng Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố ly hôn với chồng Tây. Hậu ly hôn, nữ MC từng đăng nhiều dòng trạng thái ẩn ý cũng như thẳng tay hủy theo dõi chồng cũ khiến nhiều khán giả đồn đoán. Về phía Jack Cole, anh cũng vướng nghi vấn có tình mới hậu ly hôn. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện, cả hai vẫn thân thiết như một gia đình hạnh phúc để dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu con trai nhỏ.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ bất ngờ tái ngộ vì con trai: Mối quan hệ có thật sự tốt đẹp? - Ảnh 3
Cuộc ly hôn của hai người khiến công chúng không khỏi tiếc nuối 
MC Hoàng Oanh và chồng cũ bất ngờ tái ngộ vì con trai: Mối quan hệ có thật sự tốt đẹp? - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của MC Phương Oanh khi chưa 'đường ai nấy đi' 

Có thể thấy, mặc dù không còn ở bên nhau nhưng cả hai luôn ưu tiên việc chăm sóc con trai cũng như để con phát triển trong môi trường tốt nhất. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cả hai xuất hiện thân mật, vui vẻ cạnh nhau hậu ly hôn. Mặc dù sau khi “đường ai nấy đi”, vợ cũ phụ trách chăm sóc con cái thì Jack Cole tiếp tục ở lại Singapore để làm việc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình vợ cũ. 

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