Chồng cũ MC Hoàng Oanh về Việt Nam thăm quý tử nhưng biểu cảm của nhóc tỳ ngày gặp lại gây chú ý!

Khoảnh khắc của 2 bố con gặp lại nhau đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vào tháng 4 năm ngoái, MC Hoàng Oanh bất ngờ thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" với chồng Tây chỉ sau 3 năm chung sống. Bên cạnh đó, người đẹp cho biết dù đã chia tay, nhưng cả 2 vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc con trai. Vào tháng 4 năm ngoái, MC Hoàng Oanh bất ngờ thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" với chồng Tây chỉ sau 3 năm chung sống Mới đây, trên Instagram cá nhân, Jack Cole - chồng cũ Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc vui đùa dưới bể bơi cùng quý tử. Đặc biệt, anh chú thích hiện tại đang ở TP.HCM cùng dòng trang thái chia sẻ niềm vui rằng: "Không gì tuyệt vời hơn thời gian ở cùng Max".

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Jack Cole - chồng cũ Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc vui đùa dưới bể bơi cùng quý tử Bên dưới bài đăng, cư dân mạng dự đoán rằng, có thể anh tranh thủ thời gian nghỉ hè của quý tử nên đã bay về Việt Nam thăm con trai. Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy rõ dù không ở gần ba thường xuyên thế nhưng khi gặp lại bé Max vẫn rất vui vẻ, quấn quýt nô đùa cùng ba. Khoảnh khắc đẹp của 2 bố con đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trước đó không lâu, chồng cũ Hoàng Oanh cũng đã đăng tải loạt hình ảnh đưa bố ruột về Việt Nam thăm cháu nội. Dù ly hôn nhưng Hoàng Oanh luôn thoải mái kết nối với chồng cũ và gia đình chồng qua điện thoại cho con trai gặp gỡ.



Dù ly hôn nhưng Hoàng Oanh luôn thoải mái kết nối với chồng cũ và gia đình chồng qua điện thoại cho con trai gặp gỡ Nữ MC luôn có gắng cho con trai đủ đầy tình thương của cả bố và mẹ. Vừa qua, cô cũng có chuyến sang Mỹ dài ngày đưa quý tử sang thăm ông bà nội. Cách cư xử văn minh của Hoàng Oanh với gia đình chồng cũ khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ. Kể từ khi ly hôn, cuộc sống mẹ đơn thân của Hoàng Oanh càng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau gần một năm trải qua biến cố, nữ MC được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trở nên xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra cô cũng khá "đắt show" trong những sự kiện, chương trình đình đám. Kể từ khi ly hôn, cuộc sống mẹ đơn thân của Hoàng Oanh càng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Trước đó, trong một lần tâm sự với giới truyền thông, MC Hoàng Oanh không ngần ngại nói về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ: "Khi ly hôn, tôi nghĩ nếu có thể, cả hai vẫn làm bạn, là ba mẹ của Max để cho con có đủ tình yêu thương vẫn tốt hơn. Tôi cũng từng như bao người phụ nữ khác, thường phức tạp hóa vấn đề nhưng giờ đây, tôi nghĩ càng đơn giản thì càng thanh thản".

Trải lòng cuộc sống hôn nhân sau 1 năm chia tay chồng cũ: MC Hoàng Oanh 'hồi sinh' cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp Trở thành bà mẹ đơn thân kể từ sau khi thông báo đã chính thức đường ai nấy đi, cuộc sống của nữ MC Hoàng Oanh có những thay đổi đáng ngạc nhiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-mc-hoang-oanh-ve-viet-nam-tham-quy-tu-nhung-bieu-cam-cua-nhoc-ty-ngay-gap-lai-gay-chu-y-585944.html