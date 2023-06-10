Sau khi ly hôn với chồng Tây, cuộc sống của MC Hoàng Oanh giờ thế nào?

Được bố mẹ giúp chăm sóc con trai, Hoàng Oanh có nhiều thời gian dành cho bản thân và sự nghiệp hơn. Cô dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hoàng Oanh bận rộn với công việc MC , tham gia các show truyền hình thực tế và trở lại phim ảnh với "Biệt đội rất ổn".

Sau hơn 1 năm ly hôn chồng, Hoàng Oanh đã cân bằng lại cuộc sống. Cô lao động chăm chỉ và làm bạn với chồng cũ để cùng chăm sóc con trai.

Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn cư xử với nhau vui vẻ như đôi bạn thân khi đưa con trai đi chơi ở Mỹ.

Cô làm bạn với chồng cũ để cùng nhau chăm sóc con trai Max. Đầu năm 2023, cô đưa con trai sang Mỹ gặp bố và ông bà nội. Cô và chồng cũ vẫn cư xử với nhau vui vẻ như đôi bạn thân khi đưa con trai đi chơi ở Mỹ. Dịp 1/6 mới đây, cô và chồng cũ cùng nhau đưa con đi chơi ở Việt Nam. Cả hai vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Về cuộc sống hiện tại, MC Hoàng Oanh thừa nhận việc làm mẹ đơn thân gặp nhiều vất vả. Tuy nhiên, cô may mắn vì có ông bà ngoại giúp đỡ việc chăm sóc con trai để yên tâm làm nghệ thuật. Nhận xét về con trai, Hoàng Oanh cho biết Max (tên ở nhà của con trai Hoàng Oanh) là cậu bé hiếu động nhưng hiểu và quan tâm mọi người trong gia đình.

Hoàng Oanh cho biết, một năm qua sau khi trở lại Việt Nam, cô chủ yếu làm MC cho các sự kiện. Sắp tới, cô sẽ trở lại mạnh mẽ với phim ảnh để đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả. Tâm lý ổn định, công việc hanh thông nên nhan sắc của người đẹp sinh năm 1990 ngày càng thăng hạng. Bà mẹ một con được khen là ngày càng trẻ trung và hấp dẫn, duyên dáng.

Tâm lý ổn định, công việc hanh thông nên nhan sắc của người đẹp sinh năm 1990 ngày càng thăng hạng.

Bà mẹ một con được khen là ngày càng trẻ trung và hấp dẫn, duyên dáng

Hoàng Oanh là một MC được nhiều người yêu thích bởi vì sự tận tâm, tính trách nhiệm với công việc, “nói không” với scandal. Hoàng Oanh đạt nhiều thành tích cao trong vai trò là người dẫn chương trình, bên cạnh đó cô còn thể hiện khả năng diễn xuất trưởng thành theo thời gian qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Tháng Năm Rực Rỡ, Ước Hẹn Mùa Thu,...

Được bố mẹ giúp chăm sóc con trai, Hoàng Oanh có nhiều thời gian dành cho bản thân và sự nghiệp hơn. Cô dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Hoàng Oanh và Jack Cole kết hôn vào cuối năm 2019. Đến giữa năm 2020, nữ MC sinh con đầu lòng nhưng không có chồng bên cạnh. Khi bé được 2 tháng, người đẹp đưa quý tử sang Singapore đoàn tụ ông xã.

Cả gia đình đã có khoảng thời gian hạnh phúc nơi xứ người khiến ai nấy cũng phải ganh tỵ. Cô về Việt Nam hồi đầu năm 2022 nhưng không ngờ chỉ 4 tháng sau, vợ chồng Hoàng Oanh quyết định "đường ai nấy đi" khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối.