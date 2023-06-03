Linh Miu phủ nhận tin đồn lộ clip nóng, đến tận nhà nhóm thanh niên ghép ảnh để giải quyết

Nhịp sống trẻ 03/06/2023 08:28

Mới đây, nghi vấn hot girl Linh Miu lộ clip nóng được đăng tải khắp mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý và bình luận trái chiều từ netizen.

 

Những ngày qua, MXH không khỏi xôn xao trước tin đồn diễn viên, hot girl đình đám một thời lộ clip riêng tư với bạn trai. Ngay lập tức, hot girl Linh Miu bị gọi tên và được cho là nhân vật chính trong khoảnh khắc nhạy cảm.

Trước tin đồn lộ clip riêng tư, phía Linh Miu lập tức phủ nhận trên trang FB cá nhân. Đáng chú ý hơn, cô còn có biện pháp mạnh tay lan truyền tin đồn không đúng sự thật về mình khi đăng tải hình ảnh đang làm việc với cơ quan chức năng. Trong bài đăng, Linh Miu còn gửi lời nhắn nhủ đến những người tung tin ác ý hãm hại mình: "Có nhiều bạn sắp phải đi bóc lịch rồi". Cùng với đó là hình ảnh cô làm việc với cơ quan chức năng và hình ảnh về những tài khoản MXH đang bị hạn chế.

Sau đó, Linh Miu chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip chất vấn, tìm đến nhà để nói chuyện thẳng thắn cùng với nhóm người cắt ghép hình ảnh nàng hotgirl đưa vào clip nhạy cảm. Sau đó, Linh Miu cùng nhóm người này đã đến trụ sở của lực lượng chức năng để làm việc.

Linh Miu phủ nhận tin đồn lộ clip nóng, đến tận nhà nhóm thanh niên ghép ảnh để giải quyết - Ảnh 1
Linh Miu có động thái đưa sự việc lên cơ quan công an sau khi nghi vấn việc cá nhân lộ clip nóng lên mạng xã hội - Ảnh: Fb Vũ My Linh
Linh Miu phủ nhận tin đồn lộ clip nóng, đến tận nhà nhóm thanh niên ghép ảnh để giải quyết - Ảnh 2
Nàng hot girl cho biết sẽ không nhân nhượng cho những kẻ cố tình làm trái với quy định khiến cô bị nhiều tổn thất về tinh thần lẫn danh dự- Ảnh: FB Vũ Mỹ Linh

Bên dưới bài đăng, hot girl Linh Miu còn nhấn mạnh bản thân sẽ cập nhật tình hình tiếp theo của sự việc, tất cả để bảo vệ hình ảnh của cô trước tin đồn đang lan truyền trên MXH: "Sẽ cập nhật tiếp những trang bay màu và chủ nhân của nó rất có nguy cơ được lên phường uống nước nhé", bạn gái cũ Hữu Công gửi lời nhắn nhủ.

Linh Miu tên thật là Vũ Mỹ Linh, là một hot girl, diễn viên trẻ sinh sống tại Hà Nội. Linh Miu hiện đang thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ theo đuổi phong cách gợi cảm, những bộ ảnh hở bạo được nàng đăng tải công khai trên mạng xã hội. Được biết, Linh Miu từng theo học tại trường Cao đẳng nghệ Thuật Hà Nội.

Linh Miu phủ nhận tin đồn lộ clip nóng, đến tận nhà nhóm thanh niên ghép ảnh để giải quyết - Ảnh 3
Linh Miu là cái tên quen thuộc với nhiều bạn trẻ - Ảnh: Internet

Linh Miu hiện đang thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ theo đuổi phong cách sexy, những bộ ảnh gợi cảm, hay khi cô nàng này diễn nhưng trang phục thiếu vải mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới bước chân vào showbiz, Linh Miu nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Linh Miu còn từng gây xôn xao với tình yêu bên nam diễn viên Hữu Công. Ở thời điểm công khai tình cảm, cả hai thường xuyên đóng phim, tiểu phẩm chung với nhau. Đặc biệt khi chia tay, hai bên liên tục có những màn đấu tố khiến cư dân mạng xôn xao.

Giờ đây, cả hai đã đều có cuộc sống riêng. Đặc biệt Linh Miu, dù không còn ở thời kỳ "hoàng kim" thế nhưng cô vẫn khiến bao người trầm trồ về vể đẹp trẻ trung, thân hình đầy quyến rũ. Được biết, hotgirl sinh năm 1993 hiện đang tập trung vào công việc kinh doanh trên mạng, làm mẫu ảnh. Cô cũng thường góp vai trong một vài clip ngắn chủ đề tình yêu.

 

Sinh viên người Việt tại Mỹ phát triển phần mềm chống gian lận trong thi đấu Thể thao Điện tử

Sinh viên người Việt tại Mỹ phát triển phần mềm chống gian lận trong thi đấu Thể thao Điện tử

Phát minh này sẽ giúp các nhà tổ chức giải đấu trong việc giám sát thí sinh, đảm bảo tính công bằng trong mỗi cuộc chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   Linh Miu clip nóng hot girl

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 53 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 43 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 53 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài