Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

Nhịp sống trẻ 31/05/2023 13:16

Vượt qua hàng nghìn gương mặt khả ái, tài năng, Hoa khôi bóng chuyền thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà cùng 58 thí sinh xuất sắc khác chính thức bước vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam). 

Chiều ngày 29/5, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam) đã có buổi họp báo diễn ra tại TP.HCM. Trong buổi họp báo, top 59 thí sinh lần đầu được giới thiệu đầy đủ trước công chúng. 

Đáng chú ý, trong số 59 thí sinh chính thức bước vào vòng chung khảo diễn ra vào đầu tháng 6 tới có sự xuất hiện của Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà.    

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 1

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 2
Dàn thí sinh lọt vào vòng chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

Ngay từ những ngày đầu sơ khảo, Nguyễn Ngân Hà được cho là sẽ làm nên tên tuổi trong cuộc thi sắc đẹp năm nay. Thông tin Ngân Hà lọt vào Top 59 của cuộc thi đang được chia sẻ sôi nổi trên mạng xã hội chứng tỏ người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương từ khán giả cũng như người hâm mộ. 

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 3

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 4
Ban tổ chức công bố 59 thí sinh lọt vào vòng chung khảo. Trong đó có tên Nguyễn Ngân Hà (SBD: 051)

Người đẹp sinh năm 2003 tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023 với thành tích "khủng": Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023; Top 5 Đơn nữ tại cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Đại học Đà Nẵng Ms&Mr UD 2022; Quán quân cuộc thi mô phỏng Kinh doanh Cesim Elite VietNam 2023; Chủ nhiệm CLB Bóng Chuyền DUE (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); Học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2020 môn Hóa học; Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn Bóng đá; Huy chương Đồng Giải Bóng chuyền khối sinh viên Đại học, Cao Đẳng và Khối Lực lượng vũ trang Liên kết năm 2022,...

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 5

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 6
Ngân Hà là Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023

Trong hồ sơ đăng ký sơ tuyển của mình, Ngân Hà chia sẻ rằng bản thân là một cô gái gắn bó với các sân bóng đầy nắng, đầy mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực. Đến với Miss World Vietnam 2023, Ngân Hà muốn sẽ mang đến một màu sắc mới đại diện cho năng lượng tích cực của các cầu thủ và khẳng định rằng một cô gái thể thao cũng có thể chinh chiến trên đấu trường nhan sắc.

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 7

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 8
Ngân Hà sở hữu nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ

 

Miss World Việt Nam là một trong những cuộc thi nhan sắc hàng đầu nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Sau hai mùa tổ chức, Miss World Việt Nam cho biết có nhiều thay đổi mới mẻ đang chờ đón quý khán giả và người theo dõi.  

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 9
Ngân Hà cũng rất xuất sắc khi Đại diện của Đảng viên Sinh viên tham dự và phát biểu tại “Hội thảo công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung, Tây Nguyên

 

Hoa khôi bóng chuyền vào chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Ảnh 10
Với nhan sắc nổi bật và thành tích học tập "khủng", Ngân Hà được cho là sẽ làm nên tên tuổi trong cuộc thi sắc đẹp năm nay 

Theo ban tổ chức, vòng Chung khảo toàn quốc tổ chức tại TPHCM từ ngày 24/5 đến 11/6. Đêm Chung khảo Toàn quốc được tổ chức vào ngày 11/6, chọn ra các thí sinh bước vào vòng Chung kết toàn quốc. Đương kim Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss World Vietnam 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 7 ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

 

 

 

 

Cận cảnh nhan sắc Hoa khôi bóng chuyền vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023

Cận cảnh nhan sắc Hoa khôi bóng chuyền vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023

Kết thúc vòng sơ khảo buổi đầu tiên, Ban tổ chức đã chọn ra 47 cô gái xuất sắc bước tiếp vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023, trong đó có nhiều người đẹp vốn đã quen thuộc với khán giả Việt.

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Từ khóa:   Bóng chuyền Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Ngân Hà Hoa hậu thế giới Việt Nam

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