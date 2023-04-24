Cận cảnh nhan sắc Hoa khôi bóng chuyền vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023

Kết thúc vòng sơ khảo buổi đầu tiên, Ban tổ chức đã chọn ra 47 cô gái xuất sắc bước tiếp vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023, trong đó có nhiều người đẹp vốn đã quen thuộc với khán giả Việt.

Ngày 23/4, buổi sơ khảo đầu tiên của Miss World Việt Nam 2023 đã diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh dàn giám khảo quyền lực như bà Phạm Kim Dung (Trưởng BGK), Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà,... buổi sơ khảo cũng hội tụ nhiều gương mặt tiềm năng với "profile" cực đỉnh. Buổi họp báo khởi động cuộc thi Miss World Việt Nam - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong số 47 thí sinh đi tiếp vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam diễn ra vào tháng 5 tới có sự xuất hiện của Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà.

Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà - Ảnh: FBNV Người đẹp sinh năm 2003 tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023 với thành tích "khủng": Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023; Top 5 Đơn nữ tại cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Đại học Đà Nẵng Ms&Mr UD 2022; Quán quân cuộc thi mô phỏng Kinh doanh Cesim Elite VietNam 2023; Chủ nhiệm CLB Bóng Chuyền DUE (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); Học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2020 môn Hóa học; Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn Bóng đá; Huy chương Đồng Giải Bóng chuyền khối sinh viên Đại học, Cao Đẳng và Khối Lực lượng vũ trang Liên kết năm 2022,... Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà - Ảnh: FBNV Thí sinh Nguyễn Ngân Hà được cho là sẽ làm nên tên tuổi trong cuộc thi sắc đẹp năm nay.

"Đến với Miss World Vietnam 2023, tôi sẽ mang đến một màu sắc mới đại diện cho năng lượng tích cực của các cầu thủ và khẳng định rằng một cô gái thể thao cũng có thể chinh chiến trên đấu trường nhan sắc", Hoa khôi bóng chuyền Ngân Hà chia sẻ. (Ảnh: FBNV) Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà - Ảnh: FBNV Miss World Việt Nam là một trong những cuộc thi nhan sắc hàng đầu nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Sau hai mùa tổ chức, Miss World Việt Nam cho biết có nhiều thay đổi mới mẻ đng chờ đón quý khán giả và người theo dõi. Được biết đêm chung khảo sẽ diễn ra sau vòng sơ khảo khoảng 2 tháng. Đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết cuộc thi, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Đặng Thu Huyền là một trong những nhan sắc được chú ý trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Tuy nhiên, trong đêm trình diễn trang phục dân tộc vừa qua, người đẹp đã có phần thể hiện chưa tốt.

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