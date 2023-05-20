Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023

Nhịp sống trẻ 20/05/2023 23:33

Chỉ với 3 ngày khởi động, Võ Tấn Sanh Vy - người đẹp đến từ xứ Huế đã xuất sắc lọt "Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023" được khán giả bình chọn cao nhất. 

Chiều 12/05, ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 đã thông báo 5 gương mặt giành số phiếu bình chọn cao nhất trong phần thi "Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023" tính đến thời điểm 15 giờ chiều cùng ngày. 

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 1
Ban tổ chức thông báo 5 gương mặt "Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023" tính đến thời điểm 15 giờ chiều ngày 12/04 - Ảnh: Miss World Vietnam

Theo đó, 5 thí sinh nhận được bình chọn cao nhất của khán giả tại thời điểm hiện tại gồm Nguyễn Ngân Hà (SBD: 051); Bùi Khánh Linh (SBD: 211); Nguyễn Lê Hoàng Linh (SBD: 151); Võ Tấn Sanh Vy (SBD: 095) và Mai Thị Hà Thu (SBD: 068). 

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 2
Võ Tấn Sanh Vy (SBD: 095) lọt vào Top 4 bảng xếp hạng - Ảnh: Miss World Vietnam

Có thể thấy, gương mặt "mới toanh" Võ Tấn Sanh Vy lọt vào Top 4 của phần thi chứng tỏ người đẹp đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương từ khán giả cũng như người hâm mộ. Nhan sắc ngọt ngào, kiều diễm cùng thành tích học tập nổi bật của người đẹp xứ Huế càng làm nứt lòng người hâm mộ.      

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 3

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 4
Vẻ đẹp trong sáng của thiếu nữ vùng đất kinh kỳ Võ Tấn Sanh Vy - Ảnh: FBNV

Trong Top 5 ấn tượng, Võ Tấn Sanh Vy (SBD: 095), sinh năm 2003 đến từ xứ Huế. Cô gây ấn tượng từ vòng sơ khảo khi cùng lúc theo học 2 đại học là Đại học Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân. Vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng cùng mái tóc đen dài nền nã của Võ Tấn Sanh Vy khiến nhiều người yêu mến và ưu ái gọi là "nàng thơ mới xứ Huế".

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 5Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 6

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 7
Ngắm 1 số hình ảnh đời thường của người đẹp xứ Huế sinh năm 2003 - Ảnh: FBNV

Sau khi lọt Top 5 ấn tượng, người đẹp xứ Huế Võ Tấn Sanh Vy đang nằm trong top những thí sinh được chú ý của Miss World Vietnam 2023. 

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 8

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 9Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 10

Cận cảnh nhan sắc 'nàng thơ mới' xứ Huế lọt Top 5 ấn tượng Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 11
Võ Tấn Sanh Vy gây ấn tượng bởi nét đẹp truyền thống, nhẹ nhàng cùng mái tóc đen dài nền nã - Ảnh: FBNV

Miss World Vietnam 2023 là một trong những cuộc thi nhan sắc hàng đầu nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Sau hai mùa tổ chức, Miss World Vietnam cho biết có nhiều thay đổi mới mẻ đang chờ đón quý khán giả và người theo dõi.

 

 

Cận cảnh nhan sắc Hoa khôi bóng chuyền vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023

Cận cảnh nhan sắc Hoa khôi bóng chuyền vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023

Kết thúc vòng sơ khảo buổi đầu tiên, Ban tổ chức đã chọn ra 47 cô gái xuất sắc bước tiếp vào vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023, trong đó có nhiều người đẹp vốn đã quen thuộc với khán giả Việt.

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