Chuyện tình trắc trở của anh chủ bán rau ở Đồng Nai cưới vợ hoa khôi, từng bị nhà gái "cấm" cửa

Nhịp sống trẻ 13/05/2023 13:15

Dù bị bố mẹ phản đối, vợ chồng anh Minh Râu vẫn quyết lấy nhau. Cuộc hôn nhân 17 năm gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở.

 

Tại Vợ chồng son tập 506, sự xuất hiện của vợ chồng Phạm Hồng Minh (40 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi) khiến 2 MC có nhiều cảm xúc. Hồng Minh từng được biết đến với câu chuyện phát rau miễn phí cho sinh viên, người nghèo.

Tại chương trình, hai vợ chồng xúc động chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống. Đó là chuyện bị gia đình nhà gái cấm cản yêu đương và cuộc sống khó khăn sau khi cưới.

Kim Anh nói: “Ông không đẹp trai như giờ đâu, có tí tóc, râu chưa có, mặt đầy sẹo. Nhưng em ấn tượng bởi ông vô nhà cười tươi, tính tình thật thà”.

Chuyện tình trắc trở của anh chủ bán rau ở Đồng Nai cưới vợ hoa khôi, từng bị nhà gái 'cấm' cửa - Ảnh 1
Chuyện tình yêu của anh Minh Râu và chị Kim Anh bị bố mẹ vợ phản đối. Ảnh: Internet

Biết được Kim Anh được nhiều chàng trai trong làng để ý nên lúc nào đi chơi, anh Minh cũng tiến sát vào ngồi cạnh, nắm tay cô để “đánh dấu chủ quyền”.

Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai cũng không hề thuận lợi. Chỉ sau vài ngày hẹn hò, gia đình Kim Anh đã biết chuyện và ra sức phản đối. Lý do là bởi vì mọi người đã nghe được nhiều tiếng xấu về anh Minh.

Kể về việc này, anh Minh chia sẻ: “Mỗi lần đến chơi tôi hỏi: Kim Anh có nhà không hai bác? Bác bảo nó đi chơi rồi. Tôi cứ vào ngồi tự biên tự diễn, tự pha trà ngồi uống. Ít phút sau vợ lọc cọc đi lên”.

Dù bị gia đình phản đối nhưng cả anh Minh và chị Kim Anh đều khá kiên định với tình yêu của mình. Cả hai đã trốn đi bụi, sống nhờ trong một chòi nhỏ, trông ao cá giúp một người bạn. Tuy nhiên, được mấy hôm thì phía gia đình Kim Anh đành phải gọi điện, đồng ý cho cả hai làm đám cưới.

Chuyện tình trắc trở của anh chủ bán rau ở Đồng Nai cưới vợ hoa khôi, từng bị nhà gái 'cấm' cửa - Ảnh 2
 Kim Anh mong muốn chồng bớt khô khan, tinh tế và lãng mạn với cô hơn. Ảnh: Internet

 

Anh Minh kể thêm: “Hồi quen em, anh không có tiền, ngày lễ tình nhân không có nổi 1 cây bông. Đợt đó có một anh khác sang nhà tặng bông, thấy ông Minh chuẩn bị về tới nhà, em tức quá nên nhận hoa của anh kia luôn. Hôm sau em cố tình để bông trên bàn cho tức thêm”.

Cuộc sống hôn nhân 17 năm sóng gió, anh Minh sửa chữa lỗi lầm

Trong thời gian sống chung, Hồng Minh và Kim Anh cũng nhiều lần xích mích như bao cặp vợ chồng khác. 

Hồng Minh tiết lộ: “Thời sinh viên em nghĩ sẽ đi làm này, làm kia mà giờ lại đi buôn bán rau. Lúc đó, công việc buôn bán rau giúp em kiếm được mấy triệu đồng một ngày. Nhưng em toàn đem đi đánh bài, không để dành. Em quyết định thay đổi và tập trung vào làm. Tới lúc được mọi người biết đến là em đã thay đổi được 7, 8 năm”.

Chuyện tình trắc trở của anh chủ bán rau ở Đồng Nai cưới vợ hoa khôi, từng bị nhà gái 'cấm' cửa - Ảnh 3
Cặp đôi đã có 17 năm hôn nhân. Ảnh: Internet

Hồng Minh nhận được nhiều lời khen từ vợ bởi anh đã thật sự khác hơn trước rất nhiều. Song, anh vẫn còn một vài khuyết điểm như ăn nói cộc cằn với vợ, có thói trăng hoa khiến cô không hài lòng.

Vợ Minh Râu nói cô mong chồng bớt khô khan, tinh tế và lãng mạn hơn. Đổi lại, Hồng Minh hy vọng bà xã... bớt nóng tính.

Chuyện tình trắc trở của anh chủ bán rau ở Đồng Nai cưới vợ hoa khôi, từng bị nhà gái 'cấm' cửa - Ảnh 4
Ông chủ Minh Râu và sạp rau 0 đồng. Ảnh: Internet

Trước đó, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông chủ sạp rau Minh Râu ở Biên Hòa (Đồng Nai) luôn miễn phí cho sinh viên, công nhân nghèo. Đặc biệt, những dòng chữ của anh thể hiện tấm lòng hào sảng khiến nhiều người thích thú.

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