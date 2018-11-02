Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt

Hậu trường 02/11/2018 16:07

"Vợ yêu là một vật thể lạ soi sáng đời anh. Anh yêu vợ của anh rất nhiều", Lương Thế Thành mừng rỡ nịnh vợ khi được cho thêm tiền tiêu vặt.

Sau khi có con, cuộc sống của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành được công chúng quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, những dòng tâm sự vui về cuộc sống, cách chăm sóc quý tử đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.

Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt - Ảnh 1
Sau 2 năm chung sống, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa đón con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diễm khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ đoạn tin nhắn yêu thương, nịnh nọt của Lương Thế Thành khi được vợ cho thêm 20 triệu tiền tiêu vặt.

Cụ thể, khi bà xã Thúy Diễm gửi tin nhắn thông báo về việc vừa chuyển tiền tiêu vặt: “Em mới chuyển khoản 20 triệu, nhận được chưa”, ngay lập tức Lương Thế Thành dùng toàn lời “có cánh” để nịnh nọt: “Cảm ơn vợ yêu dấu. Vợ yêu là quý giá nhất trên đời không ai sánh bằng hết. Vợ yêu là một vật thể lạ soi sáng đời anh. Anh yêu vợ của anh rất nhiều".

Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt - Ảnh 2
Thúy Diễm hào hứng chia sẻ tin nhắn của chồng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều lời bình luận hài hước của bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, vì bị bà xã công khai “làm nhục”, Lương Thế Thành để lại lời trách móc cực đáng yêu: “Thiệt chứ làm nhục tui liền tay vậy ta, không thương xót luôn bây”.

Diễn viên Trương Bảo Như chọc ghẹo nam diễn viên: “Thật là xót xa cho anh Thành... nhưng mà bị bêu riếu như vậy mà có 20 triệu xài cũng đáng mà...".

“Anh Thành sướng nha, chăm con mà được tiền tiêu vặt đến những 20 triệu luôn, sướng thế còn gì bằng, kiểu này chăm con đều đều để được nhận phụ cấp thêm, chị Diễm thương anh Thành ghê vậy đó, ganh tỵ với cách nói chuyện của anh chị quá đi", một dân mạng ngưỡng mộ.

Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt - Ảnh 3

Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt - Ảnh 4
Dân mạng phát hờn với cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của cặp đôi - Ảnh: FBNV
Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt - Ảnh 5
Lương Thế Thành được khen ngợi đảm đang khi thức đêm phụ vợ chăm con - Ảnh: FBNV
Sau nhiều tháng bù đầu chăm con, Lương Thế Thành mừng 'rối rít' khi vợ cho 20 triệu tiêu vặt - Ảnh 6
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