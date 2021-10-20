Sau nhiều ngày 'im hơi lặng tiếng' trước ồn ào bủa vây, Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái rục rịch trên MXH?

Động thái đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng sau loạt ồn ào từ chuyện từ thiện đến lùm xùm đời tư.

Những ngày qua, "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng ồn ào từ việc từ thiện đến lùm xùm ly hôn và mới nhất là thông tin bị Mỹ cấm nhập cảnh. Hiện tại, nam ca sĩ đang trở thành đề tài nóng được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm.

Sau nhiều ngày "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội, mới đây, rạng sáng 20/10, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ có động thái rục rịch. Theo đó, giọng ca Nửa Vầng Trăng đăng ảnh và gửi lời chúc đến phái nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vui vẻ. Ngoài ra, anh không nói gì thêm về những ồn ào trong những ngày qua. Đáng chú ý, bài đăng cũng được Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận tắt tính năng bình luận đối với người lạ.

Sau loạt ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng có động thái bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Chup màn hình

Trước đó, ngày 16/10, thông tin bầu show Liên Phạm đã gửi đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ, kết thúc cuộc hôn nhân bí mật 17 năm cũng khiến dân tình một phen xôn xao. Sau đó, lại tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, cho rằng nam ca sĩ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và đối diện với án phạt lên đến 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin được netizen đồn thổi, chưa có căn cứ xác thực.

Ồn ào từ thiện đang căng thẳng thì ngày 16/10, thông tin Đàm Vĩnh Hưng và bà bầu Liên Phạm chấm dứt cuộc hôn nhân bí mật 17 năm khiến dư luận sôi sục - Ảnh: Internet

Trước lùm xùm đời tư, phía nam ca sĩ từ chối trả lời và cho biết đang tập trung vào những phần về luật pháp. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 16/10, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng cho hay: "Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra. Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".

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