Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh gây xót xa khi nói thế này về hạnh phúc gia đình

Hậu trường 29/06/2019 14:13

Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ quan niệm cá nhân về hạnh phúc gia đình khiến nhiều người suy ngẫm.

Ít ngày qua, làng giải trí châu Á bàng hoàng khi cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Không chỉ cộng đồng mạng mà nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình tưởng như "cổ tích" xứ Kim Chi này.

Trên trang Instagram cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh tỏ ra xót xa khi đọc được những thông tin này. Từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, những dòng tâm sự của bà mẹ đơn thân về hạnh phúc gia đình khiến nhiều người xót xa. Dương Cẩm Lynh quan niệm, gia đình không nhất thiết phải đủ tất cả các thành viên. Với cô, những người bên cạnh giúp đỡ và san sẻ lúc khốn khó vẫn xứng đáng với hai chữ gia đình.

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Dòng tâm sự đầy suy ngẫm được Dương Cẩm Lynh đúc kết sau khi ly hôn - Ảnh: Instagram

Dương Cẩm Lynh viết: "Cảm thấy nhói lòng khi lướt Facebook, báo chí và nhìn thấy những bài viết về sự chia tay trong tình yêu, các cuộc hôn nhân tan vỡ liên tiếp của những người làm nghệ thuật trong những ngày vừa qua, đặc biệt xảy ra đúng ngày Gia đình Việt Nam 28/06.

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Kết thúc không như mơ của cặp Song - Song khiến cả châu Á tiếc nuối - Ảnh: Internet

Tự nhủ cho bản thân, sau nhiều biến cố xảy ra với mình thì hạnh phúc gia đình không nhất thiết phải là một tập thể đầy đủ các thành viên, mà quan trọng là những người sẽ đồng hành cùng mình vượt qua bao khó khăn thử thách trong cuộc đời.

Với mình, tất cả những người đó xứng đáng được gọi là gia đình của mình. Mình thích cái hạnh phúc thật, trân trọng từng ngày tháng mình sống hơn là sống phải che đậy một điều gì đó mà phải luôn bao bọc gọi đó là gia đình. Gia đình là những gì thật nhất".

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Sau khi chia tay ông xã đại gia, cuộc sống của diễn viên Dương Cẩm Lynh xoay quanh công việc và chăm sóc con trai cưng - Ảnh: FBNV

Dòng tâm sự của cô nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau biến cố hôn nhân, đây là lần đầu tiên diễn viên Dương Cẩm Lynh nói lên tâm sự của mình về “hạnh phúc gia đình”. Có thể thấy, cô đã thực sự làm chủ cuộc sống chính mình mà không cần nương tựa bất kỳ ai.

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Sau khi ly hôn với ông xã giàu có, cuộc sống của diễn viên Dương Cẩm Lynh bên con trai nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

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