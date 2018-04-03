Sau khi đăng quang Hoa hậu, Hương Giang lần đầu hé lộ mối quan hệ với Mỹ Tâm

Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ Mỹ Tâm là thầy của mình. Cô hết mực kính trọng đàn chị dù bây giờ đã là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.
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Cách đây ít giờ, Hương Giang chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp album vol 9 do Mỹ Tâm gửi tặng. Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tiết lộ rằng, những ngày mới vào nghề cô được đàn chị giúp đỡ rất nhiều, đồng thời là người truyền cảm hứng cho cô theo nghiệp ca sĩ đến tận ngày hôm nay.
Vì quá yêu quý Mỹ Tâm, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 sung sướng đến phát điên khi nhận được album do đàn chị gửi tặng. Người đẹp khẳng định, dù ở cương vị mới thì vẫn là một fan ruột của giọng ca Chuyện như chưa bắt đầu.
"Đừng hỏi em vì sao, em cũng không biết trả lời sao hihi. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy! Suốt những tháng ngày đầu tiên khi em bước vào nghề chị là người đã luôn truyền cho em cảm hứng về cách sống và lao động. Khi chị Hà Hồng Linh nhắn Giang ở đâu chị mang đĩa qua, em đã vui tới mức nhảy nhót điên loạn trong nhà hi.
Em cảm ơn chị Tâm, đây sẽ là động lực giúp cho em làm việc chăm chỉ, quên mệt mỏi trong thời gian sắp tới! Hoa hậu thì vẫn là fangirl thui ạ", Hương Giang viết.