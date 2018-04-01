Bị tố vô ơn, Hương Giang có màn dằn mặt cực thâm thúy

Sau khi bị nhiếp ảnh gia tố bội bạc, Hoa hậu Hương Giang lập tức đăng đàn đáp trả đầy bất ngờ.

Tối 30/3, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang đã tổ chức bữa tiệc tri ân những ai đã hỗ trợ cô trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, trong lúc Hương Giang vẫn đang tiếp đãi quan khách thì một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã lên tiếng trách móc cô vô ơn trên mạng xã hội. Theo đó, người này cho rằng bản thân đã giúp đỡ tân Hoa hậu rất nhiều, thậm chí chụp hình miễn phí khi Hương Giang không có tiền. Thế nhưng, người đẹp chuyển giới lại quên báo đáp khi thành công, thậm chí lúc làm tiệc cảm ơn cũng không hề có thư mời.

Nhiếp ảnh gia Milor Trần cho rằng Hương Giang vô ơn với mình - Ảnh: FBNV Trước thông tin trên, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế không lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, cô đăng một bài chia sẻ mới, liệt kê tên của những nhà thiết kế từng giúp đỡ mình và nói lời cảm ơn họ. Người đẹp hé lộ rằng đã đến tận nơi để tặng quà cho từng người như ngầm khẳng định bản thân rất chu đáo. "Hôm nay Giang tới tận nơi tri ân các NTK Việt đã hỗ trợ trang phục cho Giang trong quá trình Giang thi Miss International Queen, giúp Giang đã có diện mạo hết sức chỉn chu trước bạn bè Quốc tế. Lịch trình ở bên Thái kéo dài tới một tháng nhưng các NTK đều vui vẻ hỗ trợ Giang!

Em đến tận nơi tuy không gặp các anh chị, em gửi phần quà nhỏ tại cửa hàng hy vọng các anh chị thích", Hương Giang viết. Bài chia sẻ của Hương Giang bị nghi đang dằn mặt nhiếp ảnh gia từng tố mình bội bạc - Ảnh: FBNV Dưới bài chia sẻ này, không ít người cho rằng tân Hoa hậu Chuyển giới đang dằn mặt nhiếp ảnh gia Milor Trần - người tố cô vô ơn trước đó. Một số khác lại nghi ngờ nhiếp ảnh gia và Hương Giang đã có hiềm khích từ lâu, bởi qua cách cư xử có thế thấy Hương Giang sống rất khéo, chắc chắn không thể nào vô ơn như vậy. "Hương Giang sống biết điều như vậy làm gì có chuyện có ơn mà không trả, xàm xí", "Công nhận Hương Giang thâm thúy ghê, muốn dằn mặt nhưng không cần nêu tên, chỉ viết bâng quơ vậy ai hiểu sao thì hiểu", một sô cư dân mạng bình luận. Hương Giang đích thân đi tặng quà cho những người đã giúp đỡ cô - Ảnh: FBNv Hương Giang được biết đến là Hoa hậu cư xử khéo léo nhất nhì trong showbiz - Ảnh: FBNV

Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bày tỏ sự bức xúc khi Hương Giang được anh giúp đỡ nhiều nhưng đến một lời cảm ơn cũng không có.

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