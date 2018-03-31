Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn

Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bày tỏ sự bức xúc khi Hương Giang được anh giúp đỡ nhiều nhưng đến một lời cảm ơn cũng không có.

Trở về sau khi thắng lớn tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang liên tục gửi lời cảm ơn đến êkip đã hỗ trợ mình trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi. Cô cũng không quên nhắc tên những anh chị đã tài trợ phục trang, hướng dẫn catwalk và chia sẻ kinh nghiệm giúp mình làm nên kỳ tích. Hương Giang tổ chức tiệc cảm ơn vào tối 30/3 - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, có lẽ vì quá vui mừng, tân Hoa hậu Chuyển giới đã quên mất việc phải cảm ơn một nhiếp ảnh gia có tiếng - người đã hỗ trợ chụp hình miễn phí khi cô không có tiền. Chính điều này đã khiến anh này tức giận và đăng đàn "bóc mẽ" trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi Hương Giang đang tổ chức buổi tiệc cảm ơn để tri ân những người từng giúp đỡ mình vào tối 30/3, nhiếp ảnh gia Milor Trần đã đăng một status ám chỉ tân Hoa hậu vô ơn. Nhiếp ảnh gia Milor Trần cho rằng Hương Giang không biết điều - Ảnh: FBNV "Em xin hỗ trợ gì, anh cũng không bao giờ từ chối, lúc em không có tiền sẵn sàng chụp free cho em luôn. Giờ em là Hoa hậu rồi một lời cảm ơn cũng không có, thanks party cũng không một cái thiệp mới luôn", vị nhiếp ảnh gia bức xúc.

Tuy không đề cập thẳng tên nhưng dựa vào thời điểm đăng tải status và cách trả lời bình luận của Milor Trần, ai cũng đoán ra anh đang nhắm đến tân Hoa hậu Chuyển giới. Điều đáng nói, rất nhiều sao Việt đã like và bình luận bài đăng này. Trong đó, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng nếu mình là Hoa hậu thì không bao giờ bội bạc như vậy. Nhiếp ảnh gia Milor Trần bức xúc vì không được Hương Giang mời dự tiệc cảm ơn - Ảnh: FBNV Xuân Lan góp một bình luận mang hàm ý 'đá xéo' - Ảnh: FBNV Hương Giang tiếp tục viết status cảm ơn sau bữa tiệc nhưng tuyệt nhiên không nhắc tên Milor Trần - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-lam-tiec-cam-on-huong-giang-bat-ngo-bi-nhiep-anh-gia-noi-tieng-to-vo-on-277023.html