Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn

Hậu trường 31/03/2018 10:23

Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bày tỏ sự bức xúc khi Hương Giang được anh giúp đỡ nhiều nhưng đến một lời cảm ơn cũng không có.

Trở về sau khi thắng lớn tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang liên tục gửi lời cảm ơn đến êkip đã hỗ trợ mình trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi. Cô cũng không quên nhắc tên những anh chị đã tài trợ phục trang, hướng dẫn catwalk và chia sẻ kinh nghiệm giúp mình làm nên kỳ tích.

Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn - Ảnh 1
Hương Giang tổ chức tiệc cảm ơn vào tối 30/3 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, có lẽ vì quá vui mừng, tân Hoa hậu Chuyển giới đã quên mất việc phải cảm ơn một nhiếp ảnh gia có tiếng - người đã hỗ trợ chụp hình miễn phí khi cô không có tiền. Chính điều này đã khiến anh này tức giận và đăng đàn "bóc mẽ" trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi Hương Giang đang tổ chức buổi tiệc cảm ơn để tri ân những người từng giúp đỡ mình vào tối 30/3, nhiếp ảnh gia Milor Trần đã đăng một status ám chỉ tân Hoa hậu vô ơn.

Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn - Ảnh 2
Nhiếp ảnh gia Milor Trần cho rằng Hương Giang không biết điều - Ảnh: FBNV

"Em xin hỗ trợ gì, anh cũng không bao giờ từ chối, lúc em không có tiền sẵn sàng chụp free cho em luôn. Giờ em là Hoa hậu rồi một lời cảm ơn cũng không có, thanks party cũng không một cái thiệp mới luôn", vị nhiếp ảnh gia bức xúc.

Tuy không đề cập thẳng tên nhưng dựa vào thời điểm đăng tải status và cách trả lời bình luận của Milor Trần, ai cũng đoán ra anh đang nhắm đến tân Hoa hậu Chuyển giới.

Điều đáng nói, rất nhiều sao Việt đã like và bình luận bài đăng này. Trong đó, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng nếu mình là Hoa hậu thì không bao giờ bội bạc như vậy.

Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn - Ảnh 3
Nhiếp ảnh gia Milor Trần bức xúc vì không được Hương Giang mời dự tiệc cảm ơn - Ảnh: FBNV
Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn - Ảnh 4
Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn - Ảnh 5
Xuân Lan góp một bình luận mang hàm ý 'đá xéo' - Ảnh: FBNV
Đang làm tiệc cảm ơn, Hương Giang bất ngờ bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tố vô ơn - Ảnh 6
Hương Giang tiếp tục viết status cảm ơn sau bữa tiệc nhưng tuyệt nhiên không nhắc tên Milor Trần - Ảnh: FBNV
Hương Giang nhắc đến Lâm Khánh Chi: Tôi muốn làm điều có ích cho xã hội hơn là lấy chồng!

Hương Giang nhắc đến Lâm Khánh Chi: Tôi muốn làm điều có ích cho xã hội hơn là lấy chồng!

"Giang không muốn trở thành một người vợ, Giang còn quá trẻ, quá nhiều tham vọng" - Hương Giang chia sẻ ở "1 tiếng kể hết".

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Hoa hậu Hương Giang Hương Giang bị tố vô ơn

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 50 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42