Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống

Hậu trường 18/06/2023 14:17

Những chia sẻ mới đây của Hồng Loan về những ồn ào sau khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời đã thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Sau hơn 3 tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời đã thu hút sự chú ý của công chúng. 

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Hồng Loan cho biết: "Mọi chuyện xảy ra không ai muốn và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay. Lời qua tiếng lại và bây giờ cả đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng".

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 1
Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh

Con gái của giọng ca Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài phủ nhận chuyện không cho Hồng Phượng lấy lại đồ đạc và cho biết đây là thông tin sai sự thật. Hồng Loan nói sau 49 ngày của NSƯT Vũ Linh, cô mời mẹ con Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) - Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh) ra khỏi nhà. Về lý do, Hồng Loan chia sẻ: "Hôm họp chung với BH Media, tôi nói Hồng Phượng có chồng nên về bên chồng sống, còn cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung) ở lại với tôi. Tôi cũng có gia đình riêng nên muốn lo cho gia đình để không bị rối. Về sau có nhiều mâu thuẫn, cô Sáu tạo áp lực nên tôi cảm thấy không an toàn, phải mời gia đình cô Sáu đi".

Không chỉ vậy, Hồng Loan cho rằng cô cảm thấy không an toàn khi sống chung. Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng nhiều lần gây áp lực cho Hồng Loan. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cũng phủ nhận việc ném đồ đạc, quần áo của Hồng Phượng xuống đường.

“Cả hai rất tâm linh, làm tôi áp lực. Họ đem nhiều bùa chú về để lên bàn thờ ba tôi, làm tôi sợ, phải mời họ ra ngoài ở. Sau đó, do cô 6 và Hồng Phượng không chịu đến lấy đồ. Tôi chỉ dọn dẹp mọi thứ sang một bên để mọi người đến lấy thôi” - cô cho biết.

Khi mọi việc căng thẳng, không tìm được tiếng nói chung, Hồng Loan cũng đề nghị Kim Nga, người chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh nhiều năm, về quê để phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên, bà Kim Nga sau đó có những bài đăng xúc phạm cô trên mạng xã hội.

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 2
Hồng Loan cho rằng cô cảm thấy không an toàn khi sống chung. Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng nhiều lần gây áp lực cho Hồng Loan - Ảnh: Zingnews

Có mặt trong buổi gặp, Võ Thành Mỹ - cháu trai của nghệ sĩ Vũ Linh cho biết thêm, nói từ trước đến nay, nghệ sĩ Hồng Nhung khó tính và thường xuyên cáu gắt với Hồng Loan và các thành viên trong gia đình. Trong sự việc lần này, anh thấy Hồng Loan đúng nên đứng về phía cô để bảo vệ.

“Trước đây, ngôi nhà từ đường do ông bà để lại, do cô 6 đứng tên. Nhưng không hiểu sao, căn nhà bị cưỡng chế và lấy mất. Tôi sống chung với cô Hồng Nhung và Hồng Phượng khá lâu nên hiểu tính cách của hai người. Thái độ và cách ứng xử của cô 6 nhiều lần khiến mọi người khó chịu” - Thành Mỹ chia sẻ.

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 3
Có mặt trong buổi gặp, Võ Thành Mỹ - cháu trai của nghệ sĩ Vũ Linh (bên trái) cho biết thêm, nói từ trước đến nay, nghệ sĩ Hồng Nhung khó tính và thường xuyên cáu gắt với Hồng Loan - Ảnh: Zingnews

Bên cạnh đó, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng cho biết thêm: "Sẽ dọn về nhà cha (NSƯT Vũ Linh) sống để tiện việc hương hỏa cho cha cũng như sẽ làm ăn buôn bán tại nhà". 

Theo đó, điều khiến cho Hồng Loan thấy buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bêu rếu trên mạng xã hội. "Bản thân tôi là người không biết ăn nói nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu, tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng, nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này. Chỉ mong mọi thứ khép lại" - Hồng Loan xúc động chia sẻ.

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 4
Hồng Loan buồn vì chuyện ồn ào ảnh hưởng đến cha mình

Đồng thời, Hồng Loan lên tiếng phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí, khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. 

Thế nhưng, khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, Hồng Loan cho biết sẽ theo hầu. "Tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết", cô bày tỏ.

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 5
Hồng Loan nhiều lần khóc trong buổi gặp báo chí vào sáng 18/6

Sau những ồn ào, Hồng Loan muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp để nghệ sĩ Vũ Linh được yên nghỉ. Cô cho biết trong tương lai sẽ buôn bán nhỏ tại nhà (số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để ổn định cuộc sống gia đình và tiện lo hương khói cho ông bà.

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 6
NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Lúc sinh tiền, cố NSƯT Vũ Linh có một cuộc đời rực rỡ với tài năng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thế nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối.

Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống - Ảnh 7
Những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã thu hút sự chú ý của công chúng. 
Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao?

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao?

Vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đang là tâm điểm chú ý từ phía cộng động mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   49 ngày NSƯT Vũ Linh Hồng Loan Hồng Loan lên tiếng

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi