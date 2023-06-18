Hồng Loan nhiều lần khóc nghẹn, thổ lộ cảm thấy có lỗi vì những ồn ào sau khi ba nằm xuống

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Hồng Loan cho biết: "Mọi chuyện xảy ra không ai muốn và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay. Lời qua tiếng lại và bây giờ cả đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng".

Sau hơn 3 tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Không chỉ vậy, Hồng Loan cho rằng cô cảm thấy không an toàn khi sống chung. Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng nhiều lần gây áp lực cho Hồng Loan. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cũng phủ nhận việc ném đồ đạc, quần áo của Hồng Phượng xuống đường.

Con gái của giọng ca Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài phủ nhận chuyện không cho Hồng Phượng lấy lại đồ đạc và cho biết đây là thông tin sai sự thật. Hồng Loan nói sau 49 ngày của NSƯT Vũ Linh, cô mời mẹ con Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) - Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh) ra khỏi nhà. Về lý do, Hồng Loan chia sẻ: "Hôm họp chung với BH Media, tôi nói Hồng Phượng có chồng nên về bên chồng sống, còn cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung) ở lại với tôi. Tôi cũng có gia đình riêng nên muốn lo cho gia đình để không bị rối. Về sau có nhiều mâu thuẫn, cô Sáu tạo áp lực nên tôi cảm thấy không an toàn, phải mời gia đình cô Sáu đi".

“Cả hai rất tâm linh, làm tôi áp lực. Họ đem nhiều bùa chú về để lên bàn thờ ba tôi, làm tôi sợ, phải mời họ ra ngoài ở. Sau đó, do cô 6 và Hồng Phượng không chịu đến lấy đồ. Tôi chỉ dọn dẹp mọi thứ sang một bên để mọi người đến lấy thôi” - cô cho biết.

Khi mọi việc căng thẳng, không tìm được tiếng nói chung, Hồng Loan cũng đề nghị Kim Nga, người chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh nhiều năm, về quê để phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên, bà Kim Nga sau đó có những bài đăng xúc phạm cô trên mạng xã hội.

Hồng Loan cho rằng cô cảm thấy không an toàn khi sống chung. Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng nhiều lần gây áp lực cho Hồng Loan - Ảnh: Zingnews

Có mặt trong buổi gặp, Võ Thành Mỹ - cháu trai của nghệ sĩ Vũ Linh cho biết thêm, nói từ trước đến nay, nghệ sĩ Hồng Nhung khó tính và thường xuyên cáu gắt với Hồng Loan và các thành viên trong gia đình. Trong sự việc lần này, anh thấy Hồng Loan đúng nên đứng về phía cô để bảo vệ.

“Trước đây, ngôi nhà từ đường do ông bà để lại, do cô 6 đứng tên. Nhưng không hiểu sao, căn nhà bị cưỡng chế và lấy mất. Tôi sống chung với cô Hồng Nhung và Hồng Phượng khá lâu nên hiểu tính cách của hai người. Thái độ và cách ứng xử của cô 6 nhiều lần khiến mọi người khó chịu” - Thành Mỹ chia sẻ.

Có mặt trong buổi gặp, Võ Thành Mỹ - cháu trai của nghệ sĩ Vũ Linh (bên trái) cho biết thêm, nói từ trước đến nay, nghệ sĩ Hồng Nhung khó tính và thường xuyên cáu gắt với Hồng Loan - Ảnh: Zingnews

Bên cạnh đó, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng cho biết thêm: "Sẽ dọn về nhà cha (NSƯT Vũ Linh) sống để tiện việc hương hỏa cho cha cũng như sẽ làm ăn buôn bán tại nhà".

Theo đó, điều khiến cho Hồng Loan thấy buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bêu rếu trên mạng xã hội. "Bản thân tôi là người không biết ăn nói nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu, tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng, nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này. Chỉ mong mọi thứ khép lại" - Hồng Loan xúc động chia sẻ.

Hồng Loan buồn vì chuyện ồn ào ảnh hưởng đến cha mình

Đồng thời, Hồng Loan lên tiếng phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí, khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng.

Thế nhưng, khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, Hồng Loan cho biết sẽ theo hầu. "Tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết", cô bày tỏ.

Hồng Loan nhiều lần khóc trong buổi gặp báo chí vào sáng 18/6

Sau những ồn ào, Hồng Loan muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp để nghệ sĩ Vũ Linh được yên nghỉ. Cô cho biết trong tương lai sẽ buôn bán nhỏ tại nhà (số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để ổn định cuộc sống gia đình và tiện lo hương khói cho ông bà.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Lúc sinh tiền, cố NSƯT Vũ Linh có một cuộc đời rực rỡ với tài năng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thế nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối.