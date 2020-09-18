Sau khi xóa bức ảnh đồ chơi tình dục nhạy cảm khỏi trang cá nhân, Ngân 98 tiếp tục có động thái "nhức mắt" khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
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Vừa qua, Ngân 98 khiến dân tình sốc nặng khi đăng lên story bức ảnh phản cảm. Cô công khai bức ảnh đồ chơi tình dục có hình bộ phận nhạy cảm và làm hành động gây phẫn nộ. Động thái này khiến bạn gái Lương Bằng Quang bị lên án kịch liệt.
Trước phản ứng dữ dội của dân mạng, hot girl Bình Định đã xóa ảnh. Nhưng thay vào đó, cô tiếp tục có động thái đầy "khiêu khích" gây nhức mắt không kém.
Trên trang cá nhân, chân dài thị phi này đã đăng ảnh mặc áo như "bức tử" vòng 1 và phía sau là bức tranh Nhật Bản 18+. Động thái này của Ngân 98 tiếp tục bị "ném đá".
Đây không phải lần đầu Ngân 98 dùng chiêu trò gây bão mạng. Cách đây không lâu, cô nàng đã livestream chia sẻ chuyện "giường chiếu" với Lương Bằng Quang. Không chỉ công khai bí kíp giữ hạnh phúc lâu bền, cặp đôi còn nói về kỹ năng "chăn gối" của bạn trai khiến dân tình "đỏ mặt".
Dù bị dư luận "ném đá" thậm tệ, nhưng hết lần này đến lần khác, Ngân 98 vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí, càng bị nhắc nhở bạn gái Lương Bằng Quang lại chăm khoe ảnh kèm những phát ngôn gây sốc.