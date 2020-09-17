Hiếu thảo như Tăng Thanh Hà, dù bận rộn vẫn quyết 'trốn' chồng con để làm điều này cùng ba mẹ

Dù tất bật với công việc kinh doanh và chăm sóc chồng con, nhưng Tăng Thanh Hà vẫn tranh thủ từng phút, từng giây bên cạnh đấng sinh thành.

Tăng Thanh Hà chưa bao giờ là cái tên hết hot dù đã rời xa làng giải trí Việt nhiều năm. Cuộc sống đời thường của cô sau khi về làm dâu gia đình hào môn được công chúng đặc biệt chú ý.

Ở tuổi ngoài 30, Hà Tăng vẫn xinh đẹp và thần thái sau hai lần làm mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi được cùng ba mẹ ruột đi du lịch. Được biết, khi nghe ông bà muốn đi nghỉ dưỡng, Tăng Thanh Hà đã chủ động xin đi chung. Lần này, cô chỉ đi cùng đấng sinh thành mà không có chồng con theo cùng. Có thể thấy, dù rất bận nhưng nữ diễn viên luôn tranh thủ từng phút từng giây để bên cạnh bố mẹ.

Hà Tăng viết về chuyến đi nhiều ý nghĩa này: "Con muốn đi đâu đó với ba mẹ... hay mình đến ngôi làng cổ tích nhé, có núi, có suối, có con và ba mẹ thôi!".

Hà Tăng khoe ảnh trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng ba mẹ - Ảnh: FB

Không đi tham quan nhiều nơi, Hà Tăng vẫn vui vẻ khi mỗi ngày được thức dậy và làm mọi việc cùng ba mẹ. "Đi chơi với ba mẹ 6 giờ ăn tối và 7:15 đã lên giường ngủ rồi 6h30 sáng dậy đi bộ ngắm hoa... Cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh, chụp hình", bà mẹ hai con chia sẻ niềm hạnh phúc bình dị.

Khoảnh khắc vợ chồng Hà Tăng bên gia đình - Ảnh: Internet

Từ khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà rút khỏi làng giải trí. Là người kín tiếng, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư. Tuy nhiên thi thoảng, cô vẫn đăng ảnh bên chồng con chứng minh cuộc sống viên mãn.

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