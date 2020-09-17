Ly hôn đã lâu, Thanh Bình vẫn giữ quan hệ thân thiết đến khó tin với gia đình Ngọc Lan

Hậu trường 17/09/2020 15:47

Ngọc Lan và Thanh Bình là một trong số ít cặp đôi nghệ sĩ ly hôn trong bình lặng, văn minh. Cách hành xử của cả hai hậu "đường ai nấy đi" được mọi người khen ngợi.

Cuối năm 2019, Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận ly hôn sau 3 năm chung sống hạnh phúc khiến công chúng ngỡ ngàng. Dù tiếc nuối nhưng người hâm mộ vẫn tôn trọng quyết định của cặp đôi và ủng hộ họ trong các hoạt động nghệ thuật.

Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai vẫn có mối quan tâm chung là bé Louis. Không lời qua tiếng lại, cặp đôi giữ mối quan hệ bạn bè và cùng cố gắng vì hạnh phúc của quý tử. Đặc biệt, Thanh Bình và Ngọc Lan vẫn luôn dành cho đối phương những lời tốt đẹp nhất.

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Hiện bé Louis đang sống cùng mẹ, Thanh Bình có thể đến thăm con lúc rảnh - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngọc Lan gây bất ngờ khi chúc chồng cũ sớm tìm được hạnh phúc mới để con trai có thêm người yêu thương. Về phía Thanh Bình, anh giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình vợ cũ.

Mới đây, nam diễn viên gây chú ý khi chia sẻ ảnh về quê vợ cũ. Dù đã ly hôn nhưng Thanh Bình vẫn làm tròn bổn phận của người rể quý trong nhà, về thăm mộ của bố Ngọc Lan.

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Thanh Bình khoe ảnh trong chuyến về Long An thăm mộ bố vợ cũ - Ảnh: FB

Anh viết: "Nay về thăm mộ ông Ngoại của Louis ở Tân Mỹ Long An thì được Cô Hai và Chú Năm mời ăn cơm! Từ lúc đám tang Chú Sáu giờ mới có dịp quay lại, mọi thứ vẫn y vậy, chỉ khác cái nhà lá nhỏ của Chú Năm đã không còn. Chú giản dị, hiền hòa và rất tình cảm. Vì Bình sống xa nhà từ nhỏ nên Bình luôn trân trọng những bữa cơm gia đình như thế này! Giản dị nhưng ấm áp.

Mặc dù chỉ là cháu rể nhưng mọi người luôn coi con như ruột thịt, yêu thương và luôn dành 1 tình cảm đặc biệt, con cảm nhận được điều đó. Đặc biệt là Cô Tư... Con xin cảm ơn tình cảm mà Cô Chú dành cho con. Có dịp con sẽ lại đưa Louis về cho bò với gà ăn nữa. Con chúc cho Cô Chú và cả gia đình thật nhiều sức khỏe. Chân tình sẽ gặp chân tình".

Theo chia sẻ, Thanh Bình không chỉ về một mình mà còn đưa cả con trai Louis đi cùng. Đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành nên anh cũng nhận được sự yêu thương của gia đình vợ cũ.

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