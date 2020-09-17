Từ vụ đánh ghen giữa phố, vợ Baggio hé lộ lý do ngày trước không đập 'tiểu tam' một trận, chị em khen hết lời

Hậu trường 17/09/2020 10:32

Quỳnh Trâm - vợ Baggio cho rằng đánh ghen chỉ khiến mình 'bẩn tay'. Thay vào đó, cô dành thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn.

Vụ vợ đánh ghen chồng và bồ nhí ở phố Lý Nam Đế khiến dư luận xôn xao vài ngày qua. Giữa làn sóng tranh cãi của cộng đồng mạng, nhiều sao Việt cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện "đánh ghen".

Mới đây, vợ Baggio - người đẹp Quỳnh Trâm đã lên tiếng hé lộ nguyên nhân ngày trước không đánh cho "tiểu tam" một trận.

Cô chia sẻ câu chuyện của chính mình: "Đánh son chứ không đánh ghen. Hồi trước, nhiều người lắm, đàn ông có phụ nữ có, kể cả mấy anh chị nghệ sĩ nữa kêu mình phải cho đứa Tuesday 1 trận ra hồn cho nó “bỏ thói láo toét”, mà rồi mình không muốn làm gì cả dù mình rất tức giận. Lúc đó mình chỉ muốn được yên tĩnh 1 mình, mình nghĩ cái ly vỡ rồi bây giờ có làm thêm gì đi nữa thì nó cũng đã vỡ, lại thêm có những loại người không xứng đáng với việc mình phải tốn thời gian cho họ và ngoài kia còn nhiều lắm những người quan tâm yêu thương mình, muốn mình vui, thế nên mình chọn mặc kệ, đánh làm gì cho bẩn tay!".

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Vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi càng yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh: FB

Sau khi mọi chuyện qua đi, cô thấy quyết định không đánh ghen của mình là đúng. Thay vì khiến đôi bên mệt mỏi hơn, Quỳnh Trâm học cách yêu thương bản thân thật nhiều.

"Sau 1 thời gian lấy lại được cân bằng cuộc sống mình bắt đầu tập dành nhiều thời gian nghĩ và yêu thương bản thân hơn, mua nhiều đồ đẹp, son phấn, đi chơi với bạn bè... Những điều khiến bản thân đẹp hơn và vui hơn mình đều làm... Và thế là dù sau vài năm nhưng khi gặp lại 1 số người quen đã lâu không gặp họ bảo rằng thấy mình đẹp hơn, thần sắc tốt hơn, thậm chí là trẻ hơn những năm trước nữa", cô tâm sự.

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Baggio đang có cuộc sống êm đềm bên vợ và hai con trai kháu khỉnh - Ảnh: FB

Quỳnh Trâm thẳng thắn nói về vấn đề có nên đánh ghen hay không và dành lời khuyên cho các chị em: "Bởi không phải mình lên án việc đánh ghen đâu, mình vẫn nghĩ nếu điều gì thật sự khiến cho những người đang bị phản bội cảm thấy tâm trạng tốt hơn thì cứ làm (miễn hợp pháp nha mọi người). Chỉ là sau khi bước qua 1 đống bề bộn thì mình nhận thấy dành thời gian cho việc tức giận, trả đũa, “đánh cho bỏ ghét” là điều vô cùng lãng phí khi chúng ta có thể làm được những việc đẹp đẽ và xứng đáng hơn cho bản thân.

Các chị em hãy nhớ, 1 tuần có 7 ngày, từ Monday đến Sunday kiểu gì chúng ta cũng phải gặp “Tuesday”, cho nên đừng vì vậy mà đánh mất những ngày vui còn lại".

Dưới bài viết, hầu hết mọi người đều đồng tình với hành động và cách nghĩ của vợ Baggio.

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