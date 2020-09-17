Cưng con gái như trứng mỏng, Cường Đô la vẫn tận tâm lo cho Subeo, việc làm mới đây chứng minh tất cả

Là ông bố 2 con, "đại gia phố núi" Cường Đô la luôn biết cách phân chia đồng đều tình thương và sự quan tâm của mình cho các bé.

Cuộc sống của Cường Đô la luôn là chủ đề hot khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Anh từng được mệnh danh là chàng đại gia đào hoa bậc nhất khi có quan hệ tình ái với rất nhiều chân dài đình đám của showbiz Việt. Tuy nhiên sau khi kết hôn, chàng doanh nhân họ Nguyễn thay đổi và trở thành người chồng mẫu mực, hết lòng vun vén hạnh phúc gia đình.

Anh còn được dân mạng gọi là "ông bố của năm" bởi độ cưng chiều con gái. Mới ra đời được hơn 1 tháng, bé Suchin đã được ba sắm cho tủ quần áo hoành tráng, cùng bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. Không chỉ cưng chiều con gái, Cường Đô la còn hết lòng chăm lo cho con trai Subeo.

'Đại gia phố núi' thường xuyên khoe ảnh bên 2 con - Ảnh: FB

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi đăng ảnh đến trường họp phụ huynh cho quý tử. Anh diện quần áo lịch sự, trên tay cầm chiếc thẻ dành cho phụ huynh của ngôi trường quốc tế mà con trai Subeo đang theo học.

Cường Đô la rạng rỡ đi họp phụ huynh cho quý tử - Ảnh: FB

Bức ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đi họp phụ huynh cho con trai thu hút sự chú ý của dân mạng. Có thể thấy, dù công việc bận rộn và vợ sinh chưa lâu nhưng anh vẫn không bỏ bê việc học hành của con trai.

Không lâu trước, anh khoe ảnh đưa Subeo đến trường học thể thao - Ảnh: FB

Subeo là con trai chung giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la. Sau khi "đường ai nấy đi", họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con trai. Vào những dịp đặc biệt của quý tử, cặp đôi không ngại chạm mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-con-gai-nhu-trung-mong-cuong-do-la-van-tan-tam-lo-cho-subeo-viec-lam-moi-day-chung-minh-tat-ca-380351.html