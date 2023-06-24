Sau gần một năm bị trầm cảm, nữ ca sĩ LyLy tiếp tục thể hiện tâm lý bất ổn khiến fan lo lắng

Hậu trường 24/06/2023 09:37

LyLy không giấu khỏi tâm trạng bất ổn, buồn bã chia sẻ về tình trạng sức khỏe với người hâm mộ.

 

Tối 23/6, ca sĩ LyLy bất ngờ chia sẻ tâm trạng bất ổn, buồn bã về tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cụ thể, ca sĩ LyLy cho biết: "Không nhớ nổi lần cuối mình thật sự cảm thấy vui là khi nào nữa".

Sau gần một năm bị trầm cảm, nữ ca sĩ LyLy tiếp tục thể hiện tâm lý bất ổn khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Story mới nhất của LyLy ở trên tài khoản cá nhân

Chia sẻ của LyLy thực sự khiến người hâm mộ lo lắng bởi cách đây đúng 1 năm, cũng vào khoảng thời gian này, ca sĩ LyLy thẳng thắn thừa nhận bản thân đang phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm.

Hồi tháng 7 năm ngoái, LyLy cũng từng khiến cho fan lo lắng khi tiết lộ bản thân cô đã trầm cảm đến mức kiệt sức: "Làm sao đây nhỉ. Ly nghĩ mình bị trầm cảm rồi mọi người ạ. Stress căng thẳng lo âu khiến Ly muốn kiệt sức. Mặc dù lúc nào cũng tự nhủ phải thoát ra những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng Ly không đủ mạnh mẽ. Ly yếu đuối. Công việc của Ly là mang âm nhạc đến và những điều tích cực đến cho mọi người, là luôn cần cảm xúc để sáng tạo. Nhưng phải làm sao đây khi bản thân Ly đang loay hoay với một mỡ hỗn độn. Tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng mình đâu còn sự lựa chọn nào khác là phải mạnh mẽ đương đầu đâu nhỉ. Sao cuộc sống khó khăn đến thế"

Sau gần một năm bị trầm cảm, nữ ca sĩ LyLy tiếp tục thể hiện tâm lý bất ổn khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Khi bước lên sân khấu,LyLyluôn thể hiện nguồn năng lượng tích cực lan tỏa tới đông đảo khán giả

Sau khi tham gia cuộc thi Sing My Song, tên tuổi của LyLy đã được nhiều khán giả biết đến. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn có khả năng sáng tác và giọng ca ngọt ngào, nữ tính. Những bản hit của nữ ca sĩ trẻ như 24h, Thất tình thường xấu tính, Người ta đâu thương em....

Nhắc đến Lyly, người ta thường nhớ đến hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp ôm cây đàn ghi-ta ngồi hát nghêu ngao trong những video được đăng tải trên Youtube, thế nhưng tài năng của cô còn tuyệt vời hơn thế bởi không một việc gì mà Lyly không làm được.

Sau gần một năm bị trầm cảm, nữ ca sĩ LyLy tiếp tục thể hiện tâm lý bất ổn khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Sau 1 năm bị trầm cảm, trạng thái của cô vẫn chưa ổn

Cô gái trẻ với niềm đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết tràn trề ngày ấy đã liều lĩnh bỏ đại học giữa chừng, một mình vào Sài Gòn lập nghiệp giữa tình thế vô cùng gian khó mà chẳng có một kế hoạch cụ thể nào được định sẵn từ trước.

Sau gần một năm bị trầm cảm, nữ ca sĩ LyLy tiếp tục thể hiện tâm lý bất ổn khiến fan lo lắng - Ảnh 4
Trong vài năm gần đây, LyLy và Anh Tú được nhiều khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Đa số người hâm mộ đều hy vọng cả hai sẽ sớm trở thành một cặp trong thời gian sắp tới

 Không có tiền, không mối quan hệ cũng không danh tiếng, vậy nên thứ duy nhất mà Lyly sở hữu chỉ là một tình yêu nồng nàn dành cho âm nhạc.

 

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Sau thời gian dài úp mở, Trường Giang trực tiếp khoe ảnh chính diện dung mạo con gái.

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Từ khóa:   LyLy ca sĩ Ly Ly trầm cảm

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