Ưng Hoàng Phúc kể về chấn thương cột sống suốt 15 năm, 4 lần phẫu thuật và suýt từ bỏ sự nghiệp ca hát

Dư âm của những cuộc phẫu thuật kết hợp với bệnh tình ngày một nặng đã khiến anh gần như mất hết sức khỏe , nằm liệt giường vì lưng luôn trong tình trạng đau nhức.

Theo chia sẻ của giọng ca “Thà rằng như thế”, sau quãng thời gian 15 năm sống chung, đối đầu với căn bệnh cột sống (2001 đến 2015) và trải qua 4 ca phẫu thuật lớn nhỏ thì năm 2015 là thời điểm anh bị bệnh tật “quật” cho tơi tả.

“Lúc đó Phúc phải cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ, đồng thời Phúc vẫn đi hát nên không thể cháy hết mình trên sân khấu. Điều đó khiến Phúc rất buồn. Phúc thấy mình giống như bị tàn phế. Phúc không chấp nhận được việc đó nhưng lực bất tòng tâm”, nam ca sĩ kể lại.

Suốt 15 năm, Ưng Hoàng Phúc tìm bác sĩ điều trị theo giới thiệu của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Sự nghiệp âm nhạc của anh vì thế bị gián đoạn, cuộc sống cũng bế tắc. Nam ca sĩ tâm sự: "Tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ. Tôi vẫn đi hát nhưng thể cháy hết mình trên sân khấu. Điều đó khiến tôi buồn, bản thân giống như tàn phế, lực bất tòng tâm".

Suốt những năm tháng khó khăn, may mắn là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc luôn có một người bên cạnh đồng hành cùng anh vượt qua lúc khó khăn, bế tắc đó là bà xã Kim Cương.

Nam ca sĩ thấy hạnh phúc và có động lực vươn lên mỗi ngày bởi mỗi buổi sáng thức dậy, bàn tay của anh được chạm vào tình yêu của mình. Anh khẳng định chỉ có tình yêu, sự yêu thương và san sẻ của bà xã mới giúp Ưng Hoàng Phúc có thêm niềm tin, động lực vượt qua những giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất trong cuộc sống.

Khi được hỏi trong khoảng thời gian yêu nhau, khi thấy Kim Cương đứng trước búa rìu dư luận vì cho rằng không hợp với mình, nhưng trên thực tế, hoàn cảnh lúc đó của Ưng Hoàng Phúc lại vô cùng khó khăn khi đang đối mặt với bệnh tật thì có khoảnh khắc nào anh muốn buông tay để đối phương đi tìm hạnh phúc mới hay không?

Được biết, Ưng Hoàng Phúc quen biết vợ là người mẫu Kim Cương vào năm 2012, cũng là khoảng thời gian cuộc đời anh chạm đáy vì bệnh tật. Do đó, nam ca sĩ cảm thấy may mắn khi cô luôn bên cạnh động viên, là “chiếc phao” duy nhất để anh bấu víu và cố gắng vực dậy.

Tại chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương cũng tiết lộ về cuộc sống gia đình, về mối quan hệ giữa nam ca sĩ và con riêng của vợ. Đến với nhau khi Kim Cương từng một lần đổ vỡ hôn nhân và đơn thân nuôi con khiến cô mang nhiều mặc cảm, thế nhưng tình thương chân thành của chồng dành cho con riêng khiến cô xúc động nhìn nhận “đã chọn đúng người”.

Quốc Thuận - Ngọc Lan đến "Gõ cửa thăm nhà" Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương

“Trước khi quen nhau, anh Phúc đã tìm hiểu trên mạng và biết mình từng có con riêng, thế nhưng anh không chê và vẫn muốn quen với mình thì chắc chắn anh thật lòng. Anh có những cử chỉ đối với con mình tuy đơn giản thôi nhưng rất tình cảm. Will (con riêng của Kim Cương) cảm thấy thích thú khi chơi với ba Phúc, từ sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn” - Kim Cương chia sẻ.

Ưng Hoàng Phúc hài hước cho biết không hề có bí quyết đặc biệt nào để chinh phục con riêng của vợ. Anh thừa nhận tình yêu thật lòng đối với Kim Cương khiến anh cố gắng thương và chân thành đối đãi với đứa trẻ.

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ về mối quan hệ với con riêng của vợ

Mang đến món quà bất ngờ cho vợ chồng Ưng Hoàng Phúc là những dòng chữ yêu thương của bé Will, bản thân Ngọc Lan cũng tràn đầy cảm xúc, đọc thư mà giọng run run vì đồng cảm bản thân cũng đơn thân nuôi con. Trước tình cảm của con trai, nam ca sĩ xúc động rơi nước mắt: “Will không phải là người hay thể hiện tình cảm, nhưng thông qua những dòng chữ này ba hiểu và cảm nhận được con cũng dành cho mình một tình thương lớn như thế. Ba mẹ hy vọng mọi điều tốt đẹp luôn xung quanh con, quan trọng nhất là con phải vui vẻ sống với tuổi trẻ của mình”.

Mạnh mẽ và nghị lực là thế nhưng ít ai biết được ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã từng yếu lòng mà bật khóc trước mặt Kim Cương thuở mới yêu nhau.

Trong mắt các con Ưng Hoàng Phúc là người ba tuyệt vời

Theo chia sẻ của anh, có lần trong lúc lái xe chở Kim Cương trên đường, anh đã kể về quá khứ và những khó khăn xảy ra xung quanh cuộc sống của mình lúc đó, nhận được sự đồng cảm từ người yêu khiến anh yếu lòng bật khóc.

“Đó là lần đầu tiên và lần duy nhất trong cuộc đời Phúc kể về cuộc sống của mình mà phải rơi nước mắt. Đó cũng là lần duy nhất Phúc khóc trước mặt bà xã”, nam ca sĩ nói thêm.