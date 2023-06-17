Sau ba năm chuyển giới, nhan sắc Lynk Lee ngày càng thăng hạng

Thời điểm cuối năm 2019, Lynk Lee bắt đầu để tóc dài, có những thay đổi về ngoại hình khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên. Tháng 6/2020, giọng ca sinh năm 1988 công khai hành trình chuyển giới tại Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Với sự thay đổi này, Lynk Lee cũng phải trải qua "sóng gió dư luận" với những bình luận mang tính soi xét, cay nghiệt, thậm chí là khiếm nhã từ khán giả.

“30 năm qua tôi đã gồng mình sống cuộc đời của một người khác, vậy nên hiện tại sau khi được là chính mình thì cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ý nghĩa. Tôi cũng thấy hạnh phúc như đang trong một giấc mơ mà không bao giờ muốn tỉnh lại nữa", Lynk Lee từng bày tỏ về quyết định chuyển giới.

Sau khi chuyển giới, Lynk Lee nhận được sự quan tâm của khán giả. Cô tham gia nhiều hoạt động showbiz hơn trước.

Các đường nét khuôn mặt của Lynk Lee ngày càng nữ tính và xinh đẹp hơn.

Giọng ca gốc Bắc Giang cho biết, thời gian đầu khi nhận được những bình luận miệt thị cô từng muốn đáp trả, đôi co nhưng dần dần quen và chai lì hơn. “Tôi đã không màng tính mạng của mình trải qua các cuộc phẫu thuật nên mấy lời tiêu cực như thế này đã không còn gì với tôi nữa”, Lynk Lee nói.

Theo Lynk Lee chia sẻ, cô đã phẫu thuật gần hết các bộ phận trên cơ thể với chi phí ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Tối 15/6, Lynk Lee lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai, cho biết người yêu không hoạt động trong showbiz. Lynk Lee nói: "Tôi cảm mến con người của bạn ấy, cũng như tìm thấy sự đồng điệu về gia đình và cuộc sống xung quanh". Bước vào mối quan hệ mới, ca sĩ thấy cuộc sống trở nên tươi vui, nhiều màu sắc hơn.

Hồi đầu năm, ca sĩ cho biết từ trước đến nay chưa trải qua mối tình nào sâu đậm do toàn yêu đơn phương. Lynk Lee nhớ lại năm học cấp hai từng thích một người bạn ngồi cùng bàn, viết thư tay dài hai trang giấy để tỏ tình nhưng bị từ chối.

Người đẹp chuyển giới nói: "Cảm giác thích một người nhưng biết chắc khi nói ra sẽ không được đáp lại thường rất buồn. Tôi từng khóc, tự hỏi tại sao mình chưa có duyên trong tình yêu".

Lynk Lee tên thật Tô Mạnh Linh, 35 tuổi, nổi lên qua các nhạc phẩm tự sáng tác cho giới trẻ như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Buồn thì cứ khóc đi. Sau khi công khai chuyển giới, nhờ sức hút, ca sĩ tham dự nhiều chương trình như "Gương mặt thân quen". Mới đây, nữ ca sĩ tham gia chương trình "Người ấy là ai". Ngoài chương trình truyền hình, Lynk Lee còn được mời tham gia nhiều đêm nhạc như "Show của Đen" và các show khác.