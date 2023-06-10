Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm

Hậu trường 10/06/2023 09:35

Chứng kiến con gái bật khóc, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã có những cảm xúc khác nhau.

 

Cuối tháng 5/2023, doanh nhân Cường Đô La thông báo trên trang cá nhân tin vui bà xã Đàm Thu Trang đã hạ sinh mẹ tròn con vuông em bé thứ hai. Nhóc tỳ được đặt tên thân mật ở nhà là Sutin, tương tự như anh hai Subeo và chị ba Suchin.

Theo chia sẻ, Suchin rất thích được gặp em bé và thường xuyên quấn quít mỗi khi thăm em. Bà ngoại Suchin còn cho biết, cô bé rất muốn được bế em và còn phụ ba mẹ chăm sóc em.

Mới đây nhất, trên Facebook Cường Đô La hào hứng chia sẻ hình ảnh tham gia lễ bế giảng của ái nữ Suchin. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên con gái Cường Đô La biểu diễn văn nghệ. Theo đó, anh cho biết: "Thương công chúa nhỏ của ba . Năm nay, em có 2 tiết mục. Vì lần đầu diễn trước đông người nên tiết mục đầu tiên thấy e đứng khóc trên sân khấu ba thương quá lao lên ôm luôn. Đến tiết mục thứ 2 thì có thể đứng một mình được rồi nhưng vẫn còn đơ. Thôi lấy kinh nghiệm lần tới làm lại nhé công chúa của ba".

Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 1
Chứng kiến bé Suchin bật khóc nức nở, Cường Đô La đã nhanh chóng lên sân khấu để ôm và cổ vũ con
Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 2
Sau đó, nhóc tỳ đã có thể tự tin trình diễn tiết mục thứ hai 

 Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục dành nhiều lời khen ngợi cách ứng xử của Cường Đô La dành cho con gái. Bên cạnh đó, khi được hỏi: "Tội em (Suchin). Quan trọng là anh có khóc theo công chúa không?. Cường Đô La đã hào hứng trả lời: "Cô Đàm Thu Trang ngồi dưới khóc theo rồi". Có lẽ, chứng kiến hành trình khôn lớn từng ngày của con, Đàm Thu Trang đã không giấu nỗi cảm xúc xót xa và bật khóc. Đây cũng chính là nỗi lòng của nhiều bố mẹ khác khi nhìn thấy các con của mình ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn khi đối diện với những thử thách của cuộc sống. 

Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 3
Cường Đô La cho biết Đàm Thu Trang đã khóc khi con gái biểu diễn văn nghệ 

Có thể thấy, vì lần đầu biểu diễn trước nhiều người nên bé Suchin đã bật khóc nức nở. Ngay lập tức, Cường Đô La đã lên sân khấu để động viên và cổ vũ tinh thần cho con gái. Sau khi được ba dỗ, nhóc tỳ đã dạn dĩ hơn khi tự tin trình diễn tiết mục thứ hai. Dù vẫn còn rụt rè, thế nhưng Cường Đô La vẫn vui mừng và hạnh phúc vì khi xem nhóc tỳ biểu diễn và cho rằng lần này chỉ là để lấy kinh nghiệm, Suchin có thể trình diễn tốt hơn vào lần sau.

Cường Đô La là một ông bố nổi tiếng vì độ chiều chuộng, yêu thương con cái hết mực. Dù vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng anh vẫn sắp xếp để có nhiều thời gian ở bên gia đình. Trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ cùng các con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 4
Khoảnh khắc Cường Đô La ngồi yên để con sơn móng tay cho mình gây thích thú

Anh từng chia sẻ khoảnh khắc ngồi im để cho Suchin - con gái đầu lòng của anh và Đàm Thu Trang, sơn móng tay cho mình. Có thể thấy, Cường Đô La là một ông bố chiều chuộng con, anh luôn sẵn sàng hy sinh để "con gái rượu" được vui vẻ. Đặc biệt là khi vợ của "đại gia phố núi" vừa hạ sinh con thứ hai, nếu không dành tình cảm đủ nhiều thì Suchin sẽ ít nhiều cảm thấy tủi thân.

Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 5
Anh nổi tiếng vì độ chiều chuộng, yêu thương con hết mực
Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 6
Cường Đô La chuẩn bị quà 1/6 cho các con

Hay vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), dù còn lo vào viện chăm sóc vợ mới sinh, nhưng anh vẫn tranh thủ về nhà để chuẩn bị quà cho các con. Dựa trên hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, ông xã Đàm Thu Trang đã tặng con mình đủ thứ từ đồ ăn vặt, sữa đến đồ chơi, tuy không cầu kỳ nhưng vô cùng ý nghĩa.

Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm - Ảnh 7
Suchin đang giúp mẹ cho em út Sutin uống sữa khiến mọi người vô cùng tan chảy

 Nhiều người ngay lập tức bình luận khen ngợi cô bé Suchin ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mới 3 tuổi đã biết giúp bố mẹ chăm em.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang hạnh phúc chào đón nhóc tỳ thứ 2, tiết lộ cái tên gây chú ý?

Cường Đô La và Đàm Thu Trang hạnh phúc chào đón nhóc tỳ thứ 2, tiết lộ cái tên gây chú ý?

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La vô cùng hạnh phúc thông báo thành viên mới vừa chính thức đến với gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô La Ái nữ

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi