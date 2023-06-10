Ái nữ nhà Cường Đô La bật khóc khi biểu diễn, phản ứng của Đàm Thu Trang khiến nhiều bố mẹ khác đồng cảm

Chứng kiến con gái bật khóc, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã có những cảm xúc khác nhau.

Cuối tháng 5/2023, doanh nhân Cường Đô La thông báo trên trang cá nhân tin vui bà xã Đàm Thu Trang đã hạ sinh mẹ tròn con vuông em bé thứ hai. Nhóc tỳ được đặt tên thân mật ở nhà là Sutin, tương tự như anh hai Subeo và chị ba Suchin. Theo chia sẻ, Suchin rất thích được gặp em bé và thường xuyên quấn quít mỗi khi thăm em. Bà ngoại Suchin còn cho biết, cô bé rất muốn được bế em và còn phụ ba mẹ chăm sóc em.

Mới đây nhất, trên Facebook Cường Đô La hào hứng chia sẻ hình ảnh tham gia lễ bế giảng của ái nữ Suchin. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên con gái Cường Đô La biểu diễn văn nghệ. Theo đó, anh cho biết: "Thương công chúa nhỏ của ba . Năm nay, em có 2 tiết mục. Vì lần đầu diễn trước đông người nên tiết mục đầu tiên thấy e đứng khóc trên sân khấu ba thương quá lao lên ôm luôn. Đến tiết mục thứ 2 thì có thể đứng một mình được rồi nhưng vẫn còn đơ. Thôi lấy kinh nghiệm lần tới làm lại nhé công chúa của ba". Chứng kiến bé Suchin bật khóc nức nở, Cường Đô La đã nhanh chóng lên sân khấu để ôm và cổ vũ con Sau đó, nhóc tỳ đã có thể tự tin trình diễn tiết mục thứ hai Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục dành nhiều lời khen ngợi cách ứng xử của Cường Đô La dành cho con gái. Bên cạnh đó, khi được hỏi: "Tội em (Suchin). Quan trọng là anh có khóc theo công chúa không?. Cường Đô La đã hào hứng trả lời: "Cô Đàm Thu Trang ngồi dưới khóc theo rồi". Có lẽ, chứng kiến hành trình khôn lớn từng ngày của con, Đàm Thu Trang đã không giấu nỗi cảm xúc xót xa và bật khóc. Đây cũng chính là nỗi lòng của nhiều bố mẹ khác khi nhìn thấy các con của mình ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn khi đối diện với những thử thách của cuộc sống.

Cường Đô La cho biết Đàm Thu Trang đã khóc khi con gái biểu diễn văn nghệ Có thể thấy, vì lần đầu biểu diễn trước nhiều người nên bé Suchin đã bật khóc nức nở. Ngay lập tức, Cường Đô La đã lên sân khấu để động viên và cổ vũ tinh thần cho con gái. Sau khi được ba dỗ, nhóc tỳ đã dạn dĩ hơn khi tự tin trình diễn tiết mục thứ hai. Dù vẫn còn rụt rè, thế nhưng Cường Đô La vẫn vui mừng và hạnh phúc vì khi xem nhóc tỳ biểu diễn và cho rằng lần này chỉ là để lấy kinh nghiệm, Suchin có thể trình diễn tốt hơn vào lần sau. Cường Đô La là một ông bố nổi tiếng vì độ chiều chuộng, yêu thương con cái hết mực. Dù vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng anh vẫn sắp xếp để có nhiều thời gian ở bên gia đình. Trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ cùng các con khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khoảnh khắc Cường Đô La ngồi yên để con sơn móng tay cho mình gây thích thú Anh từng chia sẻ khoảnh khắc ngồi im để cho Suchin - con gái đầu lòng của anh và Đàm Thu Trang, sơn móng tay cho mình. Có thể thấy, Cường Đô La là một ông bố chiều chuộng con, anh luôn sẵn sàng hy sinh để "con gái rượu" được vui vẻ. Đặc biệt là khi vợ của "đại gia phố núi" vừa hạ sinh con thứ hai, nếu không dành tình cảm đủ nhiều thì Suchin sẽ ít nhiều cảm thấy tủi thân. Anh nổi tiếng vì độ chiều chuộng, yêu thương con hết mực Cường Đô La chuẩn bị quà 1/6 cho các con Hay vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), dù còn lo vào viện chăm sóc vợ mới sinh, nhưng anh vẫn tranh thủ về nhà để chuẩn bị quà cho các con. Dựa trên hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, ông xã Đàm Thu Trang đã tặng con mình đủ thứ từ đồ ăn vặt, sữa đến đồ chơi, tuy không cầu kỳ nhưng vô cùng ý nghĩa. Suchin đang giúp mẹ cho em út Sutin uống sữa khiến mọi người vô cùng tan chảy Nhiều người ngay lập tức bình luận khen ngợi cô bé Suchin ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mới 3 tuổi đã biết giúp bố mẹ chăm em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-nu-nha-cuong-do-la-bat-khoc-khi-bieu-dien-phan-ung-cua-dam-thu-trang-khien-nhieu-bo-me-khac-dong-cam-590743.html