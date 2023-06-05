Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ

Chiều 30/5 vừa qua, Cường Đô La bất ngờ thông báo tin vui rằng gia đình đã chào đón thành viên mới. Kèm theo đó là dòng trạng thái "Hello cậu 4 "SUTIN". Gia đình xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của mọi người gửi đến gia đình ạh!".

Cường Đô La bất ngờ thông báo tin vui rằng gia đình đã chào đón thành viên mới.

Ngay khi đăng tải, mọi hoạt động của cặp vợ chồng son này được cư dân mạng bàn tán xôn xao khắp trang mạng xã hội. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã của 'đại gia phố núi' đã không giấu được cảm xúc khi nói về sự yêu chiều, quan tâm hết mực thương yêu của Suchin dành cho em. Cụ thể, Đàm Thu Trang đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng tâm sự: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Mẹ nhờ được chị Suchin nhiều thứ lắm rồi".