Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ

Hậu trường 05/06/2023 18:36

Ái nữ Suchin nhà Đàm Thu Trang được nhiều người hâm mộ dành vô số lời khen khi biết quan tâm đến em, ngày càng ra dáng chị hai mẫu mực.

Chiều 30/5 vừa qua, Cường Đô La bất ngờ thông báo tin vui rằng gia đình đã chào đón thành viên mới. Kèm theo đó là dòng trạng thái "Hello cậu 4 "SUTIN". Gia đình xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của mọi người gửi đến gia đình ạh!".

Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 1
Cường Đô La bất ngờ thông báo tin vui rằng gia đình đã chào đón thành viên mới.

Ngay khi đăng tải, mọi hoạt động của cặp vợ chồng son này được cư dân mạng bàn tán xôn xao khắp trang mạng xã hội. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã của 'đại gia phố núi' đã không giấu được cảm xúc khi nói về sự yêu chiều, quan tâm hết mực thương yêu của Suchin dành cho em. Cụ thể, Đàm Thu Trang đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng tâm sự: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Mẹ nhờ được chị Suchin nhiều thứ lắm rồi".

Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 2
Đàm Thu Trang đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng tâm sự: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Mẹ nhờ được chị Suchin nhiều thứ lắm rồi".

 

Khi ngắm nhìn bức ảnh, bạn có thể dễ dàng nhận ra cựu người mẫu đang cho nhóc tỳ mới sinh ăn sữa, trên gương mặt cô nở nụ cười rạng rỡ và hết sức chăm sóc cho con. Bên cạnh đó, trong khi mẹ đang chăm sóc em thì Suchin đứng bên cạnh phụ mẹ. Tại phần bình luận, có vô vàn khán giả dành lời khen ngợi màn ra dáng chị gái của ái nữ Đàm Thu Trang.

Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 3
Tại phần bình luận, có vô vàn khán giả dành lời khen ngợi màn ra dáng chị gái của ái nữ Đàm Thu Trang.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019. Sau khi lên xe hoa, cô gần như rút khỏi showbiz. Tháng 8/2020, người đẹp sinh bé Suchin và sau đó dành phần lớn thời gian chăm sóc con, hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Nhiều người nhận xét rằng ái nữ Suchin thừa hưởng nhiều đường nét của bố. Tương tự anh trai Subeo, Suchin được xem là 'ngậm thìa vàng' từ lúc còn nhỏ, bởi được sinh ra trong một gia đình giàu có.

Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 4
Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019.
Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 5
Sau khi lên xe hoa, cô gần như rút khỏi showbiz.
Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 6
 Đàm Thu Trang dành phần lớn thời gian chăm sóc con, hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh.
Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 7
Nhiều người nhận xét rằng ái nữ Suchin thừa hưởng nhiều đường nét của bố.
Con gái rượu Cường Đô La ra dáng chị hai, tất bật chăm sóc em giúp mẹ - Ảnh 8
Tương tự anh trai Subeo, Suchin được xem là 'ngậm thìa vàng' từ lúc còn nhỏ
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Từ khóa:   hậu trường Cường Đô La bé Suchin

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